Δύο κόμματα θα παραμείνουν στις θέσεις τους, δύο θα μετακινηθούν και τα άλλα δύο θα πάρουν θέσεις στο πίσω διάζωμα. Αυτός είναι ο χάρτης στο πέταλο της νέας Βουλής, βάσει της εισήγησης που εστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προς τις πολιτικές δυνάμεις που θα γεμίσουν τα έδρανα στις 4 Ιουνίου.

Τα δύο μεγάλα κόμματα, Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ, θα καταλάβουν τις παραδοσιακές τους θέσεις. Ο μεν Δημοκρατικός Συναγερμός στα δεξιά του Προεδρείου της Βουλής, το δε ΑΚΕΛ στα αριστερά.

Λόγω των αλλαγών που έγιναν στις συνθέσεις των κοινοβουλευτικών τους ομάδων, αναμένονται αρκετές μετακινήσεις, κυρίως στην πλευρά του ΔΗΣΥ, όπου αρκετοί βουλευτές θα καταλάβουν μπροστινά έδρανα. Λιγότερες αλλαγές αναμένονται στην πλευρά του ΑΚΕΛ, όσον αφορά τις πρώτες θέσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΗΣΥ θα καταλάβει 17 θέσεις στο πέταλο και το ΑΚΕΛ 15.

Αξιοσημείωτες οι θέσεις που προτείνονται σε ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες από πλευράς Βουλής, η εισήγηση προτείνει να καταλάβουν οι οκτώ βουλευτές του ΕΛΑΜ τα έδρανα που κατείχε εδώ και μερικές δεκαετίες το ΔΗΚΟ, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο και στα δεξιά του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, το Δημοκρατικό Κόμμα θα μετακινηθεί στις θέσεις που κατείχε η ΕΔΕΚ, δηλαδή αριστερά του ΑΚΕΛ, στο κέντρο του πετάλου.

Όσον αφορά τους δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς, οι τέσσερις βουλευτές του Άλματος θα βρίσκονται στο διάζωμα πίσω από το ΔΗΚΟ και οι τέσσερις της Άμεσης Δημοκρατίας πίσω από το ΕΛΑΜ.

Ο χάρτης της νέας Βουλής δεν είναι οριστικός, καθώς απαιτείται η συμφωνία των ίδιων κομμάτων.