Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών (Centro Nacional Investigaciones Sismológicas / CENAIS). Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μάντουα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 20 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το AFP ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ταραγμένοι στους δρόμους.

A magnitude 6.1 earthquake struck off the coast of western Cuba on Monday, with AFP journalists in Havana reporting 20 seconds of shaking that forced Cubans out of buildings and into the streets https://t.co/2a4woL22sV pic.twitter.com/94w7Tk7I9J June 8, 2026

«Στην αρχή, ένιωσα απλώς πως γύριζε το κεφάλι μου. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν σεισμός. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε η 47χρονη οικονομολόγος από την Αβάνα, Κάρμεν Ντελγάδο, ενώ πρόσθεσε «μόλις συνειδητοποιήσαμε τι συνέβαινε, βγήκαμε γρήγορα έξω».

Update: M6.1-6.4 earthquake struck off the northwest coast of Cuba, with shaking felt as far north as Orlando, Florida, Cancun & Yucatán, Mexico. No tsunami danger. #sismo

🎥 HerbethEscalant pic.twitter.com/MC5qfdr1g7 — GeoTechWar (@geotechwar) June 8, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στη Φλόριντα, στο νοτιοανατολικό άκρο των ΗΠΑ. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

protothema.gr