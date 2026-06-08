Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, στη Λευκωσία, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η ανταπόκριση στο περιστατικό έγινε στις 19:11, με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα να μεταβαίνουν στη σκηνή.

Από την πυρκαγιά καίγονται οχήματα που βρίσκονταν εντός του βαφείου, καθώς και εξοπλισμός του υποστατικού.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, πυροσβέστες εισήλθαν στο υποστατικό με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών, προκειμένου να επιχειρήσουν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Επικεφαλής για τη διαχείριση του περιστατικού τέθηκε ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται να ακολουθήσει μετά τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Βίντεο από West Nicosia News