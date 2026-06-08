Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (7/6), όταν τρία αεροπλάνα της Air India που βρίσκονταν σταθμευμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Δελχί υπέστησαν ζημιές μετά από χτύπημα που δέχτηκαν από εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους λόγω ξαφνικών ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας (DGCA) τα τρία αεροσκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται η επιθεώρηση και η συντήρησή τους.

NEW: Chaos at Delhi's Indira Gandhi International Airport after three parked Air India aircraft were taken out of operation after ground support equipment collided into them following heavy winds and rain on Sunday evening.



The incident occurred around 4.40 pm in the parking… pic.twitter.com/bG651BIl9e June 7, 2026

«Τρία αεροσκάφη A320 της Air India που ήταν σταθμευμένα στον τερματικό σταθμό II του αεροδρομίου του Δελχί υπέστησαν ζημιές από εξοπλισμό εδάφους/συντρίμμια ξένων αντικειμένων (FOD) κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών γύρω στις 16:30. Λόγω ισχυρών ανέμων, δύο εξοπλισμοί εδάφους που ήταν τοποθετημένοι σε θέσεις στάθμευσης κοντά στα αεροπλάνα, μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους και χτύπησαν δύο διαφορετικά αεροσκάφη σε διάφορα σημεία, προκαλώντας ζημιές».

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το δεξί συρόμενο παράθυρο ενός τρίτου αεροσκάφους υπέστη ζημιά από την πρόσκρουση.

3 Air India Aircraft At Delhi Airport Damaged By Ground Equipment Amid Rain, Storm https://t.co/SGW97bkzMz pic.twitter.com/g0qJqamxkp June 8, 2026

Ο εξοπλισμός εδάφους που ανήκει στην Air India Engineering (AIESL) και την IndiGo μετακινήθηκε από τη θέση του λόγω των ξαφνικών δυσμενών καιρικών συνθηκών, χτυπώντας τα αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στον Τερματικό Σταθμό 2, τόνισε ο διαχειριστής του αεροδρομίου το Σάββατο.

protothema.gr