Πτώμα ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας, στη Λάρνακα, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εξετάσεις άρχισαν μετά τον εντοπισμό του πτώματος σε διαμέρισμα, το οποίο παραβιάστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς από το σημείο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις στη σκηνή. Το πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ οι Αρχές προβαίνουν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εξετάσεις για την ταυτοποίηση του πτώματος, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου. Η διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει, ενώ με την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νενομισμένη νεκροτομή.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.