Μία τρομακτική έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε στάση λεωφορείου στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας μετά από ρωσική επίθεση με drone, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα και να τραυματιστούν άλλα 15.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της ουκρανικής πόλης το drone πέφτει σε στάση λεωφορείου στη μέση μιας διασταύρωσης σε κατοικημένη περιοχή δίπλα σε ένα σταθμευμένο άσπρο βανάκι και εκρήγνυνται. Την ώρα της έκρηξης από το σημείο διέρχεται ένα άλλο άσπρο φορτηγάκι, το οποίο φέρεται να γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μετά την έκρηξη πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό

At least two civilians were killed and 15 others injured after a Russian attack drone hit a bus stop in the city of Zaporizhzhia. pic.twitter.com/9O4YKnYuau June 8, 2026

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης, Ιβάν Φεντόροφ.

protothema.gr