Ο Κρίστιαν Έρικσεν μέσω social media επικοινώνησε για πρώτη φορά με τον κόσμο που «πάγωσε» βλέποντάς τον να καταρρέει στο γήπεδο για δεύτερη φορά μετά την ανακοπή του ’21, αλλά διαβεβαίωσε άπαντες πως είναι καλά και ήδη έχει επιστρέψει στο σπίτι του.

«Ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, είμαι ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου» έγραψε ο Δανός μεσοεπιθετικός.

Περισσότερα στο Goal