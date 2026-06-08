Έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Ιωαννίδης, ο οποίος συνδέθηκε με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974 και παρέμεινε μέχρι τέλους ενεργός σε ζητήματα που αφορούσαν την απελευθέρωση των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου.

Ο Πάνος Ιωαννίδης υπηρέτησε το 1974 ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Σύμφωνα με την αναφορά που έγινε γνωστή, ήταν επικεφαλής διμοιρίας 40 ανδρών, οι οποίοι αποχώρησαν το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1974 από την Αμμόχωστο, αφού προηγουμένως υπέστειλαν την ελληνική σημαία, παρουσιάζοντας όπλα, υπό καταιγιστικά πυρά των τουρκικών δυνάμεων.

Κατά τη μετέπειτα πορεία του, παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στη θέση για απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών, ενώ είχε ταχθεί κατά του Σχεδίου Ανάν και της λύσης ομοσπονδίας για το Κυπριακό.

Υπήρξε επίσης συγγραφέας, με γνωστότερο έργο του το βιβλίο «Η αιματηρή αλήθεια». Παράλληλα, παρέμεινε ενεργός λοχαγός της Εθνοφυλακής μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.

Όσοι τον γνώρισαν τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο με έντονη πατριωτική δράση, ανιδιοτελή παρουσία και σταθερή προσήλωση στις θέσεις που υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή.