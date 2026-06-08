Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε κέντρο ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, προκαλώντας τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού που έγιναν ορατά από πολλές περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας. Στο σημείο επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή Μπέρμοντσεϊ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 17:30 τοπική ώρα, έπειτα από πολλαπλές αναφορές για φωτιά στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες.

A recycling centre in Bermondsey on Fire pic.twitter.com/X1MuzZQjxT — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 8, 2026

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τεράστιες στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να γίνονται ορατές από μεγάλο μέρος της πόλης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευδαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες από τους σταθμούς του Ντέπτφορντ, της Old Kent Road, του Γκρίνουιτς και άλλων γειτονικών περιοχών. Η φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση ανακύκλωσης που βρίσκεται κοντά σε βασική σιδηροδρομική γραμμή.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν επιστρατευθεί και ειδικά μέσα της Πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων δύο περιστρεφόμενες κλίμακες ύψους 32 μέτρων, που επιτρέπουν στους πυροσβέστες να επιχειρούν από μεγάλο ύψος και να προσβάλλουν τις εστίες της φωτιάς από πάνω.

🚨UPDATE🚨: Firefighters are continuing to battle a major blaze at a recycling centre in Bermondsey, southeast London 🇬🇧



Multiple crews remain at scene as efforts continue to bring the fire under control. Residents have been advised to avoid the area keep windows, doors closed. pic.twitter.com/ZzmwDhLknj — Al Hind (@AlHind0) June 8, 2026

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Η National Rail ανακοίνωσε ότι έχουν σημειωθεί ακυρώσεις, εκτροπές και τροποποιήσεις δρομολογίων σε υπηρεσίες που διέρχονται από ή κατευθύνονται προς τον σταθμό London Bridge.

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι η αναστάτωση στις μετακινήσεις αναμενόταν να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 20:45 το βράδυ.

Εκπρόσωπος της Thameslink δήλωσε: «Λόγω πυρκαγιάς σε ακίνητο κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ London Bridge και Ντάρτφορντ, όλες οι γραμμές μεταξύ των δύο σταθμών έχουν αποκλειστεί».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο διαρκεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

«Παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή όσο το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από τη φωτιά.

«Λόγω της σημαντικής ποσότητας καπνού στην περιοχή, συνιστάται στους κατοίκους να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους», ανέφερε η Πυροσβεστική.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

protothema.gr