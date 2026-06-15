Στη σύλληψη εννέα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην επαρχία Πάφου, με τη συμμετοχή μελών της ΥΚΑΝ, της ΑΔΕ Πάφου και της ΜΜΑΔ Αρχηγείου.

Η επιχείρηση διήρκησε από τις 4μμ μέχρι τις 12μμ και κατά τη διάρκεια της ανακόπηκαν για έλεγχο αριθμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ δυνάμει δικαστικού εντάλματος ερευνήθηκε και διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 30,9 γραμμάρια κάνναβης, 11 γραμμάρια κοκαΐνης, 18 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 4 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης, 11 γραμμάρια συνθετικής κάνναβης και δύο δισκία ecstasy. Παράλληλα κατασχέθηκαν οκτώ φιαλίδια αναβολικών ουσιών, χρηματικά ποσά συνολικού ύψους €5.510, εκκενωτής ρεύματος (Taser), μαχαίρι και αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε σε όχημα που οδηγούσε 29χρονος εντοπίστηκε μαχαίρι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, 8 φιαλίδια με αναβολική ουσία, εκκενωτής ρεύματος, μεταλλικό δοχείο που περιείχε laughing gas και αριθμός αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, ανακόπηκε επίσης 23χρονος μοτοσικλετιστής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης και χειροποίητο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης. Ο 23χρονος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Επίσης στην κατοχή, 19χρονου οδηγού αυτοκινήτου εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης. Ο 19χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ όπου κατηγορήθηκε γραπτώς και απολύθηκε για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Τέλος, δυνάμει δικαστικού εντάλματος διεξήχθη έρευνα σε διαμέρισμα στην Πάφο, όπου εντοπίστηκαν έξι πρόσωπα, ηλικίας από 19 μέχρι 48 ετών. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 18 γραμμάρια κάνναβης, 11 γραμμάρια κοκαΐνης, 18 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 4 γραμμάρια, ρητίνης κάνναβης, 11 γραμμάρια συνθετικής κάνναβης, και δύο δισκία ecstasy. Ως αποτέλεσμα και τα έξι πιο πάνω πρόσωπα, συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στο πλαίσιο των εξετάσεων που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 19χρονου, ο οποίος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Οι υπόλοιποι συλληφθένετες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Πάφου, την Τροχαία Πάφου, το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου και το Τμήμα Τελωνείων