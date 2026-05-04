Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και οι εκπρόσωποι των ομάδων αυτοσυνηγορίας, που λειτουργούν σε διάφορα Κέντρα Μέρας, διοργάνωσαν τη σημερινή διάσκεψη τύπου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, των κρατικών υπηρεσιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στις εκλογικές διαδικασίες. Οι δυσκολίες των ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρουν σε σχέση με άλλες μορφές αναπηρίας, όπως η κινητική, οπτική ή ακουστική. Γι’ αυτό και ορισμένες διευκολύνσεις που παρέχονται σε άτομα με άλλες αναπηρίες, δεν εξυπηρετούν επαρκώς τις δικές τους ανάγκες.

Οι Αυτοσυνήγοροι εξήγησαν ποια μέτρα στήριξης επιθυμούν να έχουν για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθε»:

– Αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς την ανάγκη συμπλήρωσης αιτήσεων

– Ενημέρωση όλων για το αναφαίρετο δικαίωμα συμμετοχής τους στις εκλογές

– Η πρόσβαση στον χώρο δεν αφορά μόνο σε φυσικές υποδομές (π.χ. ράμπες)

– Πρόσβαση σημαίνει επίσης πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα

– Σαφείς οδηγίες και επεξήγηση της εκλογικής διαδικασίας βήμα – βήμα

– Χρόνος για να σκεφτούν και να αποφασίσουν μόνοι

– Αν χρειαστούν υποστήριξη από κάποιο άλλο άτομο, να έχουν δικαίωμα να το επιλέξουν μόνοι

– Αν όχι, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να βοηθήσει αλλά πρέπει να είναι αντικειμενικός και να μην υποβάλει τη δική του άποψη

– Στην αίθουσα που ψηφίζουν, να υπάρχουν οδηγίες με εικονογράφηση που να εξηγούν πως ψηφίζουν σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με εικονίδια.

Να εξηγούν για το κάθε βήμα, για να μπορούν έτσι να ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία.

Οι αυτοσυνήγοροι στέλνουν και μήνυμα στους πολιτικούς:

– Οι ιστοσελίδες των κομμάτων να είναι προσβάσιμες για όλους, δηλαδή να μπορούν εύκολα να βρουν πληροφόρηση

– Τα προγράμματα των υποψήφιων να είναι σε κατανοητή μορφή

– Όταν μιλούν οι πολιτικοί να μην χρησιμοποιούν δύσκολες λέξεις

– Τα λόγια των υποψήφιων πρέπει να γίνονται έργα

– Αυτό θα το δούν και από τους νόμους που θα ψηφίσουν

– Θέλουν οι νόμοι να περιλαμβάνουν και τα άτομα με νοητική αναπηρία

– Θέλουν πράξεις, όχι μόνο λόγια

Το μήνυμα των αυτοσυνήγορων προς τους νέους βουλευτές:

«Αν τελικά θα γίνετε Βουλευτής να θυμάστε: οι επισκέψεις σας να μη γίνονται μόνο στις εκδηλώσεις και τα παζαράκια.

Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα προκλήσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα προβλήματά μας.

Μόνο έτσι θα μπορείτε να κάνετε έργα για την επίλυσή τους».

Στις συνεδρίες με την ΕΠΑΝΑ για το θέμα των εκλογών συμμετείχαν οι ομάδες αυτοσυνηγορίας από τα ακόλουθα Κέντρα Ημερήσιας Απασχόλησης:

Λευκωσία:

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (ΙΧΣΙ), Β’ Κέντρο Παρέμβασης Ενηλίκων με Αυτισμό (Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό), Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία Μόρφου, Σωματείο Χάρισμα, Κέντρο Ημέρας του Ιδρύματος Τοξότης

Πάφος :

Κέντρο Ημέρας Μαργαρίτας Λιασίδου

Λεμεσός:

Πρότυπο Κέντρο Ημέρας Αποστόλου Λουκά, Κέντρο Ημέρας Το Σπίτι του Μάριου, Κέντρο Ημέρας Αικατερίνιο, Κέντρο Ημέρας Σωματείο Πρόσβαση

Ο Περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμος του 1996 (23(Ι)/96)

Τι λέει αυτός ο νόμος:

Αυτός ο νόμος κηρύσσει ένα άτομο ανίκανο όταν:

Έχει διανοητική διαταραχή

Έχει τοξικομανία ή αλκοολισμό

Έχει εγκεφαλική ή άλλη σωματική βλάβη ή άλλη πάθηση ή ασθένεια,

η οποία κάνει το άτομο «ανήμπορο» να κρίνει τι θα κάνει ή να διαχειριστεί την περιουσία του ή να αποφασίσει για τις υποθέσεις του.

Κάποιος ζητά από το Δικαστήριο να κηρύξουν ένα άτομο ανίκανο.

Με αυτό τον τρόπο αποφασίζει για την περιουσία του ατόμου.

Αυτό μπορεί να το ζητήσει ο πατέρας, η μητέρα, ο σύζυγος, η σύζυγος του ατόμου ή ο Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ή ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ακόμη κάποιος που έχει συμφέρον για την περιουσία του «ανικάνου» ατόμου.

Όταν το δικαστήριο αποφασίσει ότι κάποιο άτομο είναι «ανίκανο», τότε ένας διαχειριστής αποφασίζει για την περιουσία του ατόμου.

Όμως στην ουσία αποφασίζει για όλα τα δικαιώματα του «ανίκανου» ατόμου.

Το «ανίκανο» άτομο δεν μπορεί να έχει περιουσία, δε μπορεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορεί να υπογράφει συμβόλαια, δεν μπορεί να ψηφίζει, δε μπορεί να παντρευτεί.

Αυτό πρέπει να αλλάξει κανένας δεν είναι «ανίκανος». Με την κατάλληλη στήριξη μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό του.