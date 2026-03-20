Δεν καταμετρήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών στις φοιτητικές εκλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από τις καταγγελίες που έγιναν για περιστατικά καλπονοθείας. Οι κάλπες σφραγίστηκαν και φρουρούνται από εκπροσώπους των παρατάξεων, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες στο philenews, σημειώθηκαν περιστατικά βίας κατά την εκλογική διαδικασία. Ενδεχόμενο σενάριο είναι όλα να πάρουν την δικαστική οδό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες στο philenews, η ψηφοφορία για τις φοιτητικές εκλογές διακόπηκε γύρω στις 18:50, ενώ η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένη να συνεχιστεί μέχρι τις 19:30.

Αιτία το ότι οι εκπρόσωποι της Προοδευτικής ΚΦ φέρεται να αντιλήφθηκαν ότι υποστηρικτές της Πρωτοπορίας προσπάθησαν να τοποθετήσουν περισσότερο από ένα ψηφοδέλτιο στις κάλπες με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν έντονες αντιδράσεις μεταξύ Προοδευτικής ΚΦ και Πρωτοπορίας.

Στις αντιδράσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και άσκηση βίας, σε δύο μάλιστα περιπτώσεις. Η διαδικασία εν τέλει διακόπηκε και δεν συνεχίστηκε ποτέ.

Μάλιστα, λόγω της έκρυθμης κατάστασης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων κατέφθασαν το βράδυ της Πέμπτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Προοδευτική ΚΦ υποστήριξε ότι η διαδικασία των εκλογών πρέπει να κριθεί δικαστικώς και με αυτό συμφώνησαν οι παρατάξεις του Μετώπου Φοιτητών ΕΛΑΜ, της Αναγέννησης και του Αγώνα. Παράλληλα, ασφαλίστηκαν ως τεκμήρια οι κάλπες, ενώ η Πρωτοπορία ζήτησε να υπάρξει διαβούλευση.

Τελικά, οι κάλπες σφραγίστηκαν και τοποθετήθηκαν κλειδαριές από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές.

Να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι υπήρξε περιστατικό καλπονοθείας πρέπει να εξεταστεί με βάση τα μέσα που παρέχει ο νόμος, ανέφερε αρμόδια πηγή στο philenews.

Οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών μεταφέρθηκαν στο γραφείο της γραμματείας της ΦΕΠΑΝ, ενώ εκπρόσωπος από κάθε παράταξη τις φρουρεί.

Το όλο συμβάν εκτυλίχθηκε μέχρι τις 02:30 το πρωί της Παρασκευής όπου και αποφασίστηκαν τα πιο πάνω γεγονότα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, επικρατεί το ενδεχόμενο να καταμετρηθούν οι υφιστάμενες κάλπες, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο εάν θα γίνει με δικαστικό διάταγμα.

Φωνή Φοιτητών: Υπονομεύεται η δημοκρατική διαδικασία

Κατά την παράταξη Φωνή Φοιτητών, «η κατάσταση δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τον φοιτητικό συνδικαλισμό. Είναι μια υποτίμηση της όλης διαδικασίας. Δείχνει ότι υπονομεύεται η δημοκρατική διαδικασία και το δικαίωμα του φοιτητή να ψηφίζει. Καταδικάζουμε την γενική εξ υπαρχής αρνητική στάση παρατάξεων στην ανεξάρτητη πρωτοβουλία που έχουμε».

«Θεωρούμε ότι τα όσα συνέβησαν είναι ασέβεια προς τον φοιτητή και δείχνει ακριβώς γιατί χρειάζονται αλλαγές στις εκλογικές διαδικασίες και στα άτομα που εκπροσωπούν τη φοιτητική αντιπροσώπευση».

«Οι εκλογές άρχισαν και διεξάγονταν γενικά εξ υπαρχής σε αρνητικό κλίμα με εκπροσώπους διαφόρων παρατάξεων να προσπαθούν έμμεσα να επηρεάσουν την πρόθεση ψήφου φοιτητών αλλά και να εκφέρουν έντονα αρνητικά σχόλια για την πρωτοβουλία της Φωνής Φοιτητών και τα στελέχη μας, πράγμα που είναι επίσης καταδικαστέο και δεν συνάδει με το δημοκρατικό ήθος που θα έπρεπε να έχουν», αναφέρει σε δηλώσεις της η παράταξη Φωνή Φοιτητών.

Ως Φωνή Φοιτητών, «καταδικάζουμε επίσης και το όποιο ενδεχόμενο περιστατικό καλπονοθείας που μαρτυρούν εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων και θεωρούμε αυτό όχι μόνο απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο αλλά και απόδειξη για ανάγκη ριζικών αλλαγών στο όλο σύστημα της φοιτητικής εκπροσώπησης. Καλούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία για την διασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγειν των φοιτητών αλλά και της νομιμότητας και αμεροληψίας της διαδικασίας».

Να σημειωθεί ότι ορισμένοι εκπρόσωποι παρατάξεων δεν εξέφρασαν μέχρι στιγμής επίσημη θέση πέραν των χθεσινών ανακοινώσεων.