Χωρίς σώμα παραμένει η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από το σάλο που προκλήθηκε στις εκλογές της 19ης Μαρτίου με τις καταγγελίες περί καλπονοθείας. Οι φοιτητικές παρατάξεις στην πλειοψηφία τους φαίνεται ότι θα κινηθούν νομικά, ενώ η εφορευτική επιτροπή προτείνει τον νομικό Αχιλλέα Αιμιλιανίδη ως το πλέον αρμόδιο πρόσωπο για τον ρόλο του νομικού συμβούλου ούτως ώστε να εξετάσει το ισχύον καταστατικό και το πλαίσιο λειτουργίας.

Παράλληλα, πρόταση για διάλυση του σωματείου της Ένωσης καταθέτει η παράταξη Φωνή Φοιτητών με επιστολή της προς τον έπαρχο Λευκωσίας και τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, η παράταξη είναι σε επαφές με κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, λόγω και των βουλευτικών εκλογών του 2026, για προώθηση πρότασης νόμου ούτως ώστε να τροποποιηθεί ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος και να συσταθεί νέο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών, μακριά από σωματειακές δομές όπως είναι σήμερα.

Συνεδρία εφορευτικής επιτροπής μόνο από την Πρωτοπορία

Την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή των φοιτητών μόνο με τα τρία μέλη της φοιτητικής παράταξης Πρωτοπορία, καθώς τα δύο μέλη της Προοδευτικής απείχαν.

Κατά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η εμπλοκή νομικού συμβούλου για να εξετάσει το ισχύον καταστατικό και το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας, καθώς και να καθοδηγήσει την επιτροπή στα επόμενα βήματα με σαφή νομική βάση.

Μάλιστα, τέθηκε το όνομα του νομικού Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, για να επιλεγεί ως ο νομικός σύμβουλος που θα αναλάβει την υπόθεση της Φοιτητικής Ένωσης.

Μιλώντας στο philenews, ο πρόεδρος της Προοδευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βασίλης Θεοδώρου, ανέφερε ότι τα μέλη της παράταξης του δεν παρευρέθηκαν στη συνάντηση, καθώς θεωρούν την υφιστάμενη εφορευτική επιτροπή προβληματική λόγω της ενδεχόμενης προσπάθειας καλπονοθείας.

Άτυπη συνάντηση παρατάξεων πλην πρωτοπορίας

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση μεταξύ των παρατάξεων πλην της Πρωτοπορίας, όπου υπήρξε κοινό κλίμα για να κινηθούν οι παρατάξεις νομικά αναφορικά με το ενδεχόμενο καλπονοθείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του philenews, λόγω του ότι η Φοιτητική Ένωση δεν έχει καταρτισμένο σώμα, δημιουργούνται προβλήματα και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς στη λήψη ορισμένων αποφάσεων προβλέπεται η συμμετοχή και εκπροσώπου των φοιτητών.

Μία πρόταση κατατέθηκε στο τραπέζι από την φοιτητική παράταξη Αγώνας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο με εκπροσώπους ένα άτομο από κάθε παράταξη που συμμετείχε στις φετινές εκλογές. Στην εν λόγω πρόταση, συμφωνούν εν μέρει κάποιες παρατάξεις.

Εντός της εβδομάδας προγραμματίζεται νέα συνάντηση των παρατάξεων.

Πρόταση για να διαλυθεί το σωματείο της ΦΕΠΑΝ

Πρόταση κατέθεσε και η παράταξη Φωνή Φοιτητών ώστε να διαλυθεί το σωματείο της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην πρότασή της επισημαίνει ότι δεν νομιμοποιούνται οι παρατάξεις να λάβουν την όποια απόφαση γιατί δεν έχουν τη διοικητική αρμοδιότητα. Ο έπαρχος, σύμφωνα με την πρόταση, πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες που προνοούνται από το άρθρο 24 του νόμου για να κινηθεί δικαστικώς και να διαλυθεί η Φοιτητική Ένωση.

Πρόταση της παράταξης είναι να τροποποιηθεί ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, να θεσμοθετηθεί ένα όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών με βάση το νόμο αυτό και όχι με βάση το ιδιωτικό δίκαιο.

Επιστολή στον Έπαρχο Λευκωσίας

Παράλληλα, η φοιτητική παράταξη Φωνή Φοιτητών απέστειλε επιστολή στον Έπαρχο Λευκωσίας ως έφορο Λευκωσίας με βάση τον Νόμο με αίτημα εξέτασης της κατάστασης στο σωματείο της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενδεχόμενης λήψης των προβλεπόμενων από τον νόμο ενεργειών.

Ως εκ τούτου, η παράταξη αποστέλλει σχετική επιστολή στον Έφορο Σωματείων (Έπαρχο Λευκωσίας) ζητώντας την εξέταση της δυνατότητας ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών δυνάμει του άρθρου 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017 (Ν. 104(Ι)/2017).

Ιδιαίτερα, η παράταξη επισημαίνει ότι το άρθρο 24(1)(γ)(i) προβλέπει ότι το δικαστήριο δύναται έπειτα από αίτηση του εφόρου να διατάξει τη διάλυση του σωματείου όταν «λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού».

Επαφές με κόμματα για τροποποίηση του νόμου

Η παράταξη Φωνή Φοιτητών προτείνει την απομάκρυνση της φοιτητικής εκπροσώπησης του Πανεπιστημίου Κύπρου από σωματειακές δομές. Καλεί μέσω νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου, να τροποποιηθεί ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, ώστε να συσταθεί δυνάμει αυτού όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Φοιτητών» το οποίο να απαρτίζεται από 25 μέλη τα οποία θα εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ανά έτος ή διετία.

Ο πρόεδρος της παράταξης Χρίστος Παρμάκκης, μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι ήδη είναι σε επαφές με κάποια κόμματα, σημειώνοντας ότι υπήρξε κάποια θετική ανταπόκριση από αυτά για να δουν το ζήτημα και να τοποθετηθούν.

Στο ερώτημα αναφορικά με τα κόμματα που απέστειλε η παράταξη επιστολή, ο Χρίστος Παρμάκκης εξήγησε ότι έστειλαν σε όλα τα κόμματα, ακόμη και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Εμείς αιτούμαστε να διαλυθεί το μίασμα που καταδιώκει τη φοιτητική κοινότητα. Στείλαμε σε κυβέρνηση, κόμματα και στο Πανεπιστήμιο σχετική επιστολή, όμως δεν λάβαμε ανταπόκριση από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Να σταματήσει το υπάρχον καθεστώς και να θεσμοθετηθεί κάτι σωστό με νομότυπη σύνθεση», πρόσθεσε ο Χρίστος Παρμάκκης.

Στη γραπτή της πρόταση η παράταξη επισημαίνει ότι η καταμέτρηση των ψήφων για τις εκλογές της 19ης Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η τυχόν αναγνώριση των αποτελεσμάτων είναι εκ του νόμου αδύνατη λόγω των καταγγελιών για το ενδεχόμενο καλπονοθείας.

Ως εκ τούτου, η Φωνή Φοιτητών σημειώνει ότι η εκλογική διαδικασία έχει καταστεί νομικά ελαττωματική και τα όποια αποτελέσματα δεν μπορούν να αποτελέσουν νόμιμη βάση για τη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα και με το καταστατικό της ΦΕΠΑΝ, υπάρχει θεσμικό αδιέξοδο για την άμεση προκήρυξη νέων εκλογών και τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης καθώς το άρθρο 13 του καταστατικού αναφέρει ότι η προκήρυξη των εκλογών απαιτεί απόφαση της γενικής συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία. Ωστόσο, το άρθρο 10 του καταστατικού αναφέρει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση συγκροτείται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Όμως, δεν υπάρχει συγκροτημένο διοικητικό συμβούλιο για να ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητες.