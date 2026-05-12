Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης σημειώθηκε επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στην πανεπιστημιακή περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στην Πολυτεχνική σχολή υπάρχουν τραυματισμένοι, ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι.

Εντός του ΑΠΘ βρίσκονται ήδη δύο ασθενοφόρα και ένας μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους φοιτητές που τραυματίστηκαν, ενώ εξετάζεται εάν θα χρειαστεί κάποιοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες επτά άτομα έχουν τραυματιστεί.

Μάλιστα αμέσως μετά το συμβάν εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος βρέθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν γίνει 40 προσαγωγές.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.

