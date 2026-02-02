Η Παλιά Λευκωσία να αναδειχθεί ως ένα αυθεντικό, ιστορικό κέντρο με φοιτητές, επισκέπτες, κατοίκους και μικρές επιχειρήσεις με χαρακτήρα είναι το όραμα του δήμαρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, μίλησε αποκλειστικά στον «Φ» για τα έργα που γίνονται στην πόλη με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι κατόπιν μεγάλων προσπαθειών της προηγούμενης και της υφιστάμενης δημοτικής Αρχής, υπεγράφη στις 19/12/2025 η Σύμβαση Χορηγίας στον Δήμο Λευκωσίας για υλοποίηση πρόσθετων έργων του προγράμματος Αναζωογόνησης/ Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γραμμής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας ύψους 28 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναφορικά με το ζήτημα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φανερωμένη, ο κ. Προύντζος ξεκαθαρίζει πως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γίνονται προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς, πιστεύοντας ο ίδιος πως θα υπάρξει θετική έκβαση του θέματος.

Ακόμη, ο δήμαρχος Λευκωσίας, τονίζει ότι προχωράει η αναβάθμιση της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με την πλήρη ανακαίνιση του πολυόροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Αριάδνης.

Προϋποθέσεις για θετική κατάληξη στο ζήτημα της Φανερωμένης

Η κάθοδος του Καποδιστριακού είναι σημείο καμπής για την Παλιά Λευκωσία, ανέφερε ο δήμαρχος Λευκωσίας. Ήδη, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Παραρτήματος, τα οφέλη κατά τον κ. Προύντζο είναι πλέον ορατά, σημειώνοντας τη σημασία της ένταξης της Ιατρικής Σχολής.

«Μιλώ πολύ συχνά με τους φοιτητές αφού το κτήριο της Ιατρικής βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο νέο Δημαρχείο. Είναι κατενθουσιασμένοι με την εμπειρία και τη ζωή στην Παλιά Πόλη. Οι γονείς τους μου έλεγαν ότι οι εστίες του δήμου θυμίζουν ξενοδοχείο. Πράγματι, πήραμε ένα ερείπιο, υπέροχης όμως αρχιτεκτονικής και το μετατρέψαμε σε ένα κόσμημα. Χτίζουμε τώρα τη δεύτερη μας εστία, υπάρχουν οι εστίες της Αρχιεπισκοπής και άλλες περίπου 250 ιδιωτικές εστίες που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο κ. Προύντζος σημειώνει ότι, σύντομα δεν θα είναι επαρκείς, ενώ ήδη το ΕΚΠΑ έχει δημοσιεύσει το άνοιγμα των θέσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026 με όλες τις αδειοδοτημένες σχολές να προκηρύσσουν θέσεις, με αποτέλεσμα το 2027 οι εστίες αυτές να απορροφηθούν. Ως εκ τούτου, ως δημοτική Αρχή, ζήτησαν από την κυβέρνηση τη συνέχιση του σχεδίου κινήτρων για φοιτητικές εστίες, ευελπιστώντας, όπως είπε ο κ. Προύντζος, να εισακουστούν.

Σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και η επαναφορά του ζητήματος της Φανερωμένης. Μετά από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Δήμου Λευκωσίας με την παρουσία όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων φορέων της Λευκωσίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γίνονται προσπάθειες από τον δήμο, την Αρχιεπισκοπή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το υπουργείο Οικονομικών, για επίλυση, σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, της διαφοράς που είχε προκύψει.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, τονίζει στον «Φ» ότι, για τον δήμο, «η κάθοδος του μεγάλου δημόσιου πανεπιστημίου στο ιστορικό κέντρο αποτελούσε πάντοτε βασικό στόχο στον οποίο παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι». Άποψή του είναι ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για θετική κατάληξη, ωστόσο, αναμένει την επίτευξη θετικής συμφωνίας.

Τα έργα για αναζωογόνηση της περιοχής

Αναφορικά με τα έργα που γίνονται για αναζωογόνηση της περιοχής, σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, ο δήμος εργάζεται σε τρία επίπεδα: Βελτίωση υποδομών και αστικού περιβάλλοντος, ασφάλεια και νομιμότητα, φιλικότητα στις επενδύσεις.

Για το πρώτο επίπεδο, ο δήμος προχωρεί με την αναβάθμιση της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με την πλήρη ανακαίνιση του πολυόροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Αριάδνης, με μικρότερα έργα στην Παλιά Πόλη και με την ανακαίνιση αριθμού κτηρίων, κυρίως της Εκκλησίας, που θα αξιοποιηθούν για ακαδημαϊκούς σκοπούς από ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιωτικών κτηρίων που μετατρέπονται σε εστίες.

Παράλληλα, ο δήμος προχωρεί με τη βελτίωση του χώρου που περιβάλλει το Παλιό Δημαρχείο αλλά και περαιτέρω με βελτιώσεις στη Λαϊκή Αγορά του «Όχι», στην Παλιά Αγορά Αγίου Αντωνίου και στο Πάρκο Αγίου Αντωνίου παρά το γήπεδο του Ολυμπιακού στον Προμαχώνα. Η σύμβαση για το Πάρκο Αγίου Αντωνίου έχει ήδη ξεκινήσει. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, σύντομα θα ολοκληρωθεί το Πάρκο Αγίου Κασσιανού. Η Σχολική Εφορεία προχωρά με επενδύσεις σε όλα τα σχολεία πλησίον και εντός του Ιστορικού Κέντρου σε συμφωνία με την στρατηγική του 2018 για να τα καταστήσει ξανά ελκυστικά για νεαρά ζευγάρια.

«Κατόπιν μεγάλων προσπαθειών της προηγούμενης και της υφιστάμενης δημοτικής αρχής, υπογράψαμε στις 19/12/2025 τη Σύμβαση Χορηγίας στο Δήμο Λευκωσίας για υλοποίηση πρόσθετων έργων του προγράμματος Αναζωογόνησης/ Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γραμμής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας ύψους 28 εκατ. ευρώ στα οποία περιλαμβάνεται και η ανάπλαση των πεζοδρόμων. Αρχές του χρόνου δίνουμε σάρκα και οστά στη χορηγία αυτή αφού ξεκινάμε με τον εξωραϊσμό των προσόψεων στους πεζόδρομους. Μια απαραίτητη εργασία για να επαναφέρουμε και να αναδείξουμε τη γνησιότητα, την μοναδική αρχιτεκτονική και την ιστορία της περιοχής», ανέφερε ο κ. Προύντζος.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε, εξασφαλίστηκε το κονδύλι για την πλήρη αναβάθμιση των πεζοδρόμων για την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει αποφάσεις κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους, με έμφαση βεβαίως στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους της περιοχής

Ασφάλεια και νομιμότητα

Για την ασφάλεια και τη νομιμότητα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λευκωσίας, έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπουργείο Δικαιοσύνης, υφυπουργείο Μετανάστευσης, Αστυνομία, Έφορος Φορολογίας, Πυροσβεστική, ΕΟΑ και Δήμος Λευκωσίας, το οποίο ήδη έχει επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση της νομιμότητας και του αισθήματος ασφάλειας στην πόλη μέσα από κοινές, συντονισμένες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν διατάγματα εκκένωσης και σφράγισης κτηρίων μέσα στα οποία διέμεναν άνθρωποι σε παράνομες αλλά κυρίως απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης. Άλλα εκκενώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους οικειοθελώς κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές. Μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν σωρεία παραβάσεων, όπως φοροδιαφυγή, παράνομη εργοδότηση, εντοπίστηκαν και απελάθηκαν πρόσωπα που βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και αφαιρέθηκαν επικίνδυνες μετατροπές και προσθήκες σε κτίρια όπως φιάλες και εγκαταστάσεις υγραερίου και παράνομες παρεμβάσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Προύντζος, εντοπίστηκαν τραγικές περιπτώσεις υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού σε ανθυγιεινές συνθήκες. «Καταστάσεις ντροπής, πρωτίστως για τους ιδιοκτήτες πολλοί εκ των οποίων θησαυρίζουν μέσα από την εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών».

Παράλληλα και λόγω της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ο δήμος προέβη σε απλούστερες αλλά απαραίτητες κινήσεις όπως η ενίσχυση του φωτισμού, η αντικατάσταση των πινακίδων οδών σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ και οι ασφαλτοστρώσεις. Ο δήμος αντικατέστησε επίσης τους προηγούμενους εργολάβους καθαριότητας με νέα εταιρεία και ήδη παρατηρείται βελτίωση στην καθαριότητα της Παλιάς Πόλης.

Το όραμα του δημάρχου

«Το Ιστορικό Κέντρο είναι το πολυτιμότερο κομμάτι της πόλης μας. Ένας μοναδικός χώρος, ευλογημένος με βαριά ιστορία, υπέροχη αρχιτεκτονική και γνήσια φιλοξενία. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ιστορία μας ως κόρη οφθαλμού και κυρίως να την αναδείξουμε με σεβασμό και σεμνότητα.

Ήδη, από την Τρικούπη μέχρι την Πύλη Αμμοχώστου βλέπουμε μια εκδοχή του Ιστορικού Κέντρου που αναβιώνει. Σε αυτό βοήθησαν οι αναπλάσεις που βελτίωσαν σημαντικά το αστικό περιβάλλον και ανέδειξαν τα υπέροχα αρχιτεκτονήματα. Οι αναπλάσεις και τα προσιτά ενοίκια έφεραν στην περιοχή νέα παιδιά, νέες επιχειρήσεις και φρέσκιες ιδέες, πάντα με τη στήριξη του δήμου και των σχεδίων χορηγιών της κυβέρνησης. Θα θέλαμε να δούμε την ίδια αναζωογόνηση και στο κομμάτι από την Τρικούπη προς την Πύλη Πάφου.

Παράλληλα, επιχειρήσεις – τοπόσημα της περιοχής όπως ο “Ματθαίος”, η “Μέλισσα”, ο “Ζαννέτος”, τα “Τρία Φανάρια”, θέλουμε να συνεχίσουν την πορεία τους στο χρόνο διασφαλίζοντας την ιστορική συνέχεια. Το ίδιο επιβάλλεται και για κτήρια όπως η Φανερωμένη την οποία επείγει να επανεντάξουμε στη ζωή του Ιστορικού Κέντρου.

Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος αναζητά απεγνωσμένα το αυθεντικό, το γνήσιο, σε ένα κόσμο τεχνητό, άψυχο. Αυτό είναι το όραμα μου για το Ιστορικό Κέντρο. Να αναδειχθεί ως ένα αυθεντικό, ιστορικό κέντρο, με φοιτητές, επισκέπτες, κατοίκους και μικρές επιχειρήσεις με χαρακτήρα. Με τα Τείχη και τα πολλά μνημεία να αποτελούν σημείο ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και δημόσιο, επισκέψιμο χώρο.

Βεβαίως, το Ιστορικό Κέντρο βιώνει από τα Χριστούγεννα του 1963 της τραγικές συνέπειες της διαίρεσης. Έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορούν την Παλιά Πόλη και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εντός και πέριξ της Νεκρής Ζώνης, να ενισχύσουν την συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων αλλά κυρίως την καθημερινότητα όλων των κατοίκων της Λευκωσίας. Η έναρξη της επέκτασης του γραμμικού πάρκου του Πεδιαίου στη Νεκρή Ζώνη και στην κατεχόμενη Λευκωσία μετά από δεκαετίες άκαρπων προσπαθειών κατόπιν συμφωνίας μου με τον κ. Χαρμαντζί με τη στήριξη της ΕΕ και του UNDP δείχνει το δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση».