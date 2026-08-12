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Στήριξη στο έργο του Great Sea Interconnector (GSI) εκφράζει διακομματική ομάδα μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι οι βουλευτές Μπραντ Σνάιντερ, Δημοκρατικός από το Ιλινόι, και Γκας Μπιλιράκης, Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα, οι οποίοι μαζί με τέσσερις συναδέλφους τους απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον στον επικεφαλής της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης, Μπέντζαμιν Μπλακ.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες παρουσιάζουν τον Great Sea Interconnector όχι απλώς ως ένα ενεργειακό έργο, αλλά ως κρίσιμο τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) και ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να τον εντάξει στις προτεραιότητές της.

Μάλιστα, ζητούν από τους Ρούμπιο και Μπλακ διαβαθμισμένη ενημέρωση για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ολοκλήρωση του έργου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη στρατηγική και γεωπολιτική διάστασή του.

Διαβάστε παρακάτω την πλήρη επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ Ρούμπιο και κύριε Μπλακ,

Η επιτυχής ανάπτυξη και διεύρυνση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία αυτής της σημαντικής περιοχής, ενώ παράλληλα θα προωθήσει ουσιαστικά τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ανατολική Μεσόγειος πρόκειται να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί στρατηγικό έργο υποδομής, κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη του διαδρόμου.

Ως ένθερμοι υποστηρικτές των συνεργασιών των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, σας καλούμε να δώσετε, μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της U.S. International Development Finance Corporation, προτεραιότητα στον Great Sea Interconnector.

Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κομβικό κέντρο ενέργειας και υποδομών, που συνδέει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφές συμφέρον να διασφαλίσουν ότι αυτή η διαδικασία θα ενισχύσει τους εταίρους μας, θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς, θα εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση και θα προωθήσει μια διαφανή εναλλακτική λύση έναντι υποδομών στις οποίες κυριαρχούν στρατηγικοί ανταγωνιστές.

Συνδέοντας τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, το έργο GSI θα ενώσει βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μήκος ενός διαδρόμου ζωτικής στρατηγικής σημασίας. Θα συμβάλει στον τερματισμό της απομόνωσης της Κύπρου από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού του Ισραήλ και θα δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα για καθαρές, αξιόπιστες και αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το έργο GSI προωθεί επίσης τους στόχους του Eastern Mediterranean Gateway Act, της διακομματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που αναγνωρίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει την αναβάθμιση της σημασίας της περιοχής στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την υποστήριξη διασυνοριακών έργων υποδομής και ενεργειακών διασυνδέσεων, καθώς και την ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους εταίρους στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιο συμφέρον στην προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας καλούμε να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό το έργο και ζητούμε να πραγματοποιηθεί διαβαθμισμένη ενημέρωση, προκειμένου να συζητήσουμε τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ολοκλήρωσή του».

protothema.gr