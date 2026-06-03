Aίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομηρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό χθες Τρίτη στη γερμανική πόλη Ντόρτμουντ (δυτικά) παραδόθηκε στις αρχές νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώρες αφού οχυρώθηκε μέσα σε διαμέρισμα μαζί με τις τρεις μικρές κόρες του, ενημέρωσε η αστυνομία το Γερμανικό Πρακτορείο.

Geiselnahme in Dortmund-Höchsten



Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM June 2, 2026

Τα παιδιά είναι ασφαλή και μάλλον καλά, με δεδομένες τις περιστάσεις, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το συμβάν άρχισε να εκτυλίσσεται χθες Τρίτη το απόγευμα, όταν η αστυνομία έλαβε τηλεφωνική κλήση γυναίκας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο ύποπτος, 51 ετών, πυροβόλησε αστυνομικό προτού κλειστεί σε διαμέρισμα μαζί με τα τρία παιδιά του.

Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του σταμάτησε τη σφαίρα. Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας και διαπραγματευτές ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση ομηριών έσπευσαν επιτόπου και συνέβαλαν να επιλυθεί η κρίση. Η αστυνομία, που νωρίτερα έκανε λόγο για συνεχιζόμενη απειλή, έληξε τον συναγερμό και διαβεβαίωσε πως δεν διέτρεξε ποτέ κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Το κίνητρο και οι περιστάσεις του συμβάντος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες της ταμπλόιντ Bild, κατά τις οποίες ο άνδρας είχε θέσει υπό «ομηρία» τα παιδιά του.

Η εφημερίδα υποστήριξε πως ο άνδρας, που κατ’ αυτήν είναι υπήκοος Σερβίας, προκάλεσε «επεισόδιο» σε εστιατόριο, ότι αποπειράθηκε ληστεία, απείλησε θαμώνες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους προτού διαφύγει με αυτοκίνητο. Κατόπιν, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και χτύπησε τον αστυνομικό, πρόσθεσε. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο τις πληροφορίες της ταμπλόιντ.

ΑΠΕ – ΜΠΕ