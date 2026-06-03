Να υποθέσουμε ότι μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό αποσύρει οριστικά η Φωνή των Κτηνοτρόφων το αίτημα για διακοπή των θανατώσεων ζώων σε μολυσμένα υποστατικά;

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, από τις πιο λογικές φωνές μέσα στον σύνδεσμο, είπε μεν πως ήταν αρνητική εξέλιξη η επιμονή της Κυβέρνησης να μην δεχθεί το αίτημά τους για διακοπή των θανατώσεων, αλλά σε κανένα σημείο των δηλώσεών του μετά τη σύσκεψη δεν άφησε να διαφανεί πρόθεση για συνέχιση των διαμαρτυριών και των εκδηλώσεων για το συγκεκριμένο αίτημα.

Σε μια σύσκεψη, που εξελίσσεται σε διαβούλευση ή και διαπραγμάτευση, θα πρέπει όλα τα μέρη να είναι έτοιμα να κερδίσουν κάτι και να χάσουν κάτι. Και ο κ. Νεοφύτου είπε πως στα περισσότερα σημεία της συζήτησης η θέση του Προέδρου και της Κυβέρνησης τούς ικανοποίησε.

Ευτυχώς η κυβερνητική πλευρά, στηριζόμενη στην αποφασιστική στάση των επιστημόνων και της επιδημιολογικής επιτροπής, δεν έκανε πίσω στο κορυφαίο ζήτημα αυτής της κρίσης. Δηλαδή, στην ανάγκη να εφαρμοστούν μέχρι τέλους, όσο οδυνηροί και αν είναι, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς κρίνονται αναγκαίοι ώστε να μειωθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για εκρίζωση του ιού.

Μετά το νέο ξεκαθάρισμα από πλευράς της Κυβέρνησης, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων επιστημόνων ότι δεν πρόκειται να θανατώνονται μόνο τα ζώα που εντοπίζονται με ενεργό ιό σε ένα υποστατικό, η ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση ξαναπερνά στην πλευρά των κτηνοτρόφων και των άλλων επαγγελματιών του κλάδου.

Οφείλουν, έστω μετά τη ζημιογόνα καθυστέρηση που προκάλεσαν με τις αντιδράσεις τους κάποιοι από αυτούς, να συνεργαστούν επιτέλους και για τις θανατώσεις και για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Έκανε θετική εντύπωση στην κοινή γνώμη η επικρότηση από πλευράς όλων της απόφασης να ενταθούν οι έλεγχοι κατά της παράνομης μεταφοράς ζώων από και προς τα κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές και να αυξηθούν σημαντικά τα πρόστιμα. Οι έλεγχοι όμως θα έπρεπε από την αρχή να ήταν εντατικοί και αυστηροί.

Είχε προκληθεί ανησυχία όταν το Σάββατο στο Πρωινό Δρομολόγιο ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων είχε πει πως το λαθρεμπόριο διεξάγεται επειδή δεν επιτρέπεται η νόμιμη πώληση ζώων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα. Και είπε μάλιστα πως αν επιτραπεί να πωλούνται ζώα στα κατεχόμενα δεν θα υπάρχει λαθρεμπόριο (σ.σ. και άμα επιτραπεί αυτό, θα πωλούνται ζώα, κρέας, γαλακτοκομικά και από τα κατεχόμενα στις ελεγχόμενες περιοχές…)!

Μα δεν είναι κατανοητό στους επαγγελματίες του κλάδου πως εμπεριέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για τον ζωικό πληθυσμό το εμπόριο ζωικών προϊόντων με μια περιοχή που δεν εφαρμόζει τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα της ΕΕ για τις ζωονόσους; Πώς γίνεται να συγκρίνουν κάποιοι της κτηνοτροφίας και της γαλακτοκομίας τα δικά τους προϊόντα με προϊόντα όπως τα κεράσια ή τις ντομάτες και τα αγγούρια και να λένε ότι, όπως επιτρέπεται η εμπορία αυτών των προϊόντων πρέπει να επιτρέπονται και τα δικά τους;

Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε αυτή τη φορά να εφαρμοστούν πλήρως όσα συμφωνήθηκαν. Και αν δεν υλοποιηθούν, να επιβληθούν οι αυστηρότερες των τιμωριών.

Οι αγροτικές οργανώσεις είχαν επικροτήσει την προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το ύψος και τις διαδικασίες των αποζημιώσεων. Χθες εξέφρασε ικανοποίηση και η Φωνή Των Κτηνοτρόφων, μετά την αύξηση που δόθηκε για τα αιγοπρόβατα που θανατώνονται, έστω και αν δεν λέχθηκαν δημοσίως τα νέα ποσά.

Αφού ένα τόσο βασικό ζήτημα όπως οι αποζημιώσεις και η οικονομική βοήθεια για επαναδραστηριοποίηση έχει συμφωνηθεί από όλους, η κοινωνία έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί από όλους το μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης.