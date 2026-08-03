Τέσσερις υποψήφιες περιοχές στην κυπριακή ΑΟΖ έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TETHYS, το οποίο εξετάζει τις προοπτικές ανάπτυξης πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και παραγωγής πράσινου υδρογόνου στην Κύπρο.

Τα νεότερα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στις 10 Ιουλίου στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της τεχνοοικονομικής μελέτης που εκπονείται με επίκεντρο την Κύπρο, πιθανές νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και σύντομων ερευνητικών επισκέψεων.

Τεχνητή νοημοσύνη και «ψηφιακό δίδυμο»

Η επιστημονική ομάδα αναπτύσσει εργαλεία για την αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού στη θάλασσα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστικές προσομοιώσεις.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα «ψηφιακό δίδυμο», δηλαδή ένα ψηφιακό μοντέλο μέσω του οποίου μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται συστήματα πλωτών ανεμογεννητριών και παραγωγής πράσινου υδρογόνου πριν από την εφαρμογή τους.

Το μοντέλο θα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης, του κόστους, της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας των πλωτών συστημάτων. Αναπτύσσεται επίσης εργαλείο μηχανικής μάθησης, το οποίο συνδυάζει διαφορετικά περιβαλλοντικά δεδομένα για την πρόβλεψη τοπικών κλιματικών συνθηκών.

Παρουσία στο διεθνές συνέδριο TORQUE 2026

Η ομάδα του TETHYS συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αιολικής ενέργειας TORQUE 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στη Μπρυζ του Βελγίου.

Παρουσίασε τέσσερις επιστημονικές εργασίες για τη συμπεριφορά των πλωτών ανεμογεννητριών σε έντονα θαλάσσια φαινόμενα, τις δυνατότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου από υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Κύπρο και νέες μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας και της απόδοσης πλωτών κατασκευών.

Δωρεάν Θερινό Σχολείο τον Οκτώβριο

Το δεύτερο Θερινό Σχολείο του TETHYS θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στον σχεδιασμό και στον έλεγχο υπεράκτιων ανεμογεννητριών, στην παραγωγή και αποθήκευση πράσινου υδρογόνου, στην επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων και στην αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων.

Απευθύνεται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του τομέα της καθαρής ενέργειας, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΚΥΠΕ