Τρέχει να καλύψει τα κενά που προκαλεί η έλλειψη νοσηλευτών στη στελέχωση των νοσοκομείων το υπουργείο Υγείας, το οποίο ετοίμασε και έθεσε στη δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που τροποποιεί τις αναλογίες νοσηλευτών/κλινών στα νοσηλευτήρια και ταυτόχρονα ενισχύει τον αριθμό των βοηθών θαλάμων.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», προβλέπει συγκεκριμένα την αναθεώρηση των ελάχιστων αναλογιών νοσηλευτών προς ασθενείς σε συγκεκριμένες κλινικές/ειδικότητες με το υπουργείο Υγείας να ζητά τα σχόλια των κοινωνικών εταίρων.

Τι ισχύει σήμερα

Η υφιστάμενη νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένες ελάχιστες αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς για κάθε βάρδια. Για παράδειγμα, στις χειρουργικές και παθολογικές μονάδες, καθώς και στις γηριατρικές και μαιευτικές/γυναικολογικές μονάδες, η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής για κάθε πέντε ασθενείς κατά την πρωινή βάρδια, ένας για κάθε έξι ασθενείς κατά την απογευματινή και ένας για κάθε οκτώ ασθενείς κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Στα ψυχιατρικά κέντρα η αναλογία καθορίζεται σε έναν νοσηλευτή για κάθε έξι ασθενείς σε όλες τις βάρδιες, ενώ στις μονάδες συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης και τεχνητού νεφρού προβλέπεται ένας νοσηλευτής για κάθε δύο μηχανές που βρίσκονται σε λειτουργία.

Οι αλλαγές που προτείνονται

Με το νομοσχέδιο οι αναλογίες διαφοροποιούνται προς τα πάνω, επιτρέποντας σε κάθε νοσηλευτή να αναλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Συγκεκριμένα, για τις χειρουργικές, παθολογικές, γηριατρικές, μαιευτικές και γυναικολογικές μονάδες προτείνεται η αναλογία να διαμορφωθεί σε έναν νοσηλευτή για κάθε έξι ασθενείς κατά την πρωινή βάρδια, έναν για κάθε επτά ασθενείς κατά την απογευματινή και έναν για κάθε εννέα ασθενείς κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Για τα ψυχιατρικά κέντρα η αναλογία αυξάνεται από 1:6 σε 1:7 σε όλες τις βάρδιες, ενώ για τις μονάδες τεχνητού νεφρού και συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης προτείνεται ένας νοσηλευτής για κάθε τρεις μηχανές σε λειτουργία αντί για δύο που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει νέα πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος ιατρός του νοσηλευτηρίου θα μπορεί να διαφοροποιεί την αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των νοσηλευομένων περιστατικών και εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Ενίσχυση των βοηθών θαλάμου

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των βοηθών θαλάμου. Σήμερα, για νοσηλευόμενους ασθενείς μέχρι έξι ατόμων δεν απαιτείται βοηθός θαλάμου, ενώ για επτά έως δεκαπέντε ασθενείς απαιτείται ένας βοηθός, με έναν επιπλέον βοηθό για κάθε 15 πρόσθετους ασθενείς.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνει σημαντικά τη στελέχωση σε αυτό το επίπεδο, προβλέποντας έναν βοηθό θαλάμου για έως έξι ασθενείς, δύο βοηθούς για επτά έως δεκαπέντε ασθενείς και δύο επιπλέον βοηθούς για κάθε δεκαπέντε πρόσθετους ασθενείς.

Οι τροποποιήσεις εντάσσονται, όπως πληροφορούμαστε, σε πακέτο μέτρων, το οποίο ετοιμάστηκε και αναμένεται ότι σύντομα θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση της τροποποίησης στη Βουλή, τα νομοσχέδια που θα κληθούν να εξετάσουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους τα νέα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας γίνονται τρία.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι οι οργανωμένοι φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές στην Κύπρο απέρριψαν, τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που εδώ και τρεις περίπου μήνες εκκρεμούν στη Βουλή ενώ κατά πάσα πιθανότητα, αντιδράσεις θα προκύψουν και για τη νέα πρόταση του υπουργείου Υγείας.

Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού ωστόσο, ως γνωστό, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, να έχουν προειδοποιήσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα με κλείσιμο κλινών και αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων.