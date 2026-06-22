Μια ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία διαδοχής στο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, πυροδότησε η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, με το ενδεχόμενο αλλαγής πρωθυπουργού λίαν συντόμως να θεωρείται ρεαλιστικό. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, είναι το φαβορί για την ανάληψη της θέσης. Μάλιστα, ο ίδιος έθεσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών λίγη ώρα μετά την επίμαχη παραίτηση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποκάλυψε ο Στάρμερ, η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC) των Εργατικών ανοίγει τις υποψηφιότητες στις 9 Ιουλίου, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή της Βουλής στις 16 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εσωκομματική αναμέτρηση, ο νέος ηγέτης του κόμματος θα μπορούσε να αναλάβει πρωθυπουργός ήδη από τις 17 Ιουλίου, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις μελών της NEC. Αν υπάρξει εκλογική διαδικασία, η ανάδειξη νέου πρωθυπουργού μετατίθεται προς τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, με τον Στάρμερ να παραμένει μεταβατικά στη θέση του.

Ο Άντι Μπέρναμ και η επιστροφή στο προσκήνιο

Ο 55χρονος Άντι Μπέρναμ έχει επανέλθει δυναμικά στο κέντρο της βρετανικής πολιτικής μετά την επιστροφή του σήμερα στο κοινοβούλιο, αφού επικράτησε προ ημερών σε ειδική εκλογική αναμέτρηση σε περιφέρεια του Μάντσεστερ για μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, εξέλιξη καθοριστική, καθώς του επιτρέπει να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει όσο παρέμενε δήμαρχος.

Η πολιτική του επιστροφή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης της κυβέρνησης και αυξανόμενης πίεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Το πολιτικό προφίλ του Μπέρναμ

Ο Μπέρναμ ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μέσα στο περιβάλλον του Εργατικού Κόμματος των Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, υπηρετώντας σε υπουργικά πόστα (Υγείας και Πολιτισμού).

Παρά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες να γίνει αρχηγός του κόμματος (2010 και 2015), παρέμεινε μια σταθερά αναγνωρίσιμη φιγούρα στη βρετανική πολιτική.

Η αποχώρησή του από το κοινοβούλιο το 2017 και η εκλογή του ως δημάρχου του Μάντσεστερ σηματοδότησαν μια στροφή προς την περιφερειακή πολιτική, όπου ανέπτυξε ένα ισχυρό τοπικό προφίλ με εθνική απήχηση.

Ο «Βασιλιάς του Βορρά» και το πολιτικό του μοντέλο

Ως δήμαρχος, ο Μπέρναμ έγινε γνωστός ως «Βασιλιάς του Βορρά» («King of the North»), μια πολιτική φιγούρα που εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της βόρειας Αγγλίας απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας στο Λονδίνο.

Το πολιτικό του μοντέλο, γνωστό ως «Manchesterism», συνδυάζει δημόσιες επενδύσεις, ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος του είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών εκτός Λονδίνου.

Κατά τη θητεία του στο Μάντσεστερ ο Μπέρναμ προώθησε έργα υποδομών, ενίσχυσε τις δημόσιες μεταφορές και προσέλκυσε επενδύσεις, χτίζοντας εικόνα αποτελεσματικού και πρακτικού διαχειριστή.

Ένας πολιτικός «χαμαιλέοντας»

Παρά τη δημοφιλία του, ο Μπέρναμ συχνά χαρακτηρίζεται ως πολιτικά ευέλικτος, έχοντας κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές πτέρυγες των Εργατικών από τους Μπλερικούς μέχρι την αριστερή παράταξη του Τζέρεμι Κόρμπιν.

Αυτή η προσαρμοστικότητα θεωρείται από τους υποστηρικτές του ως πολιτική ωριμότητα, αλλά από τους επικριτές του ως έλλειψη σταθερής ιδεολογικής ταυτότητας.

Οι προκλήσεις της μετάβασης στην Ντάουνινγκ Στριτ

Η πιθανή άνοδος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία θα αποτελέσει τεράστιο άλμα από την τοπική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση μιας χώρας με σύνθετα και ταυτόχρονα κρίσιμα προβλήματα: οικονομική στασιμότητα, δημοσιονομική πίεση και έντονη πολιτική πόλωση δέκα χρόνια μετά το Brexit.

Σε αντίθεση με τη δημαρχία, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν προσφέρει την πολυτέλεια της εστίασης σε λίγες πολιτικές προτεραιότητες. Αντίθετα, απαιτεί ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών κρίσεων, από την οικονομία έως τη διεθνή πολιτική.

Πολιτική ισορροπία και ιδεολογικές πιέσεις

Εφόσον αναλάβει την πρωθυπουργία ο Μπέρναμ θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικά ρεύματα μέσα στο Εργατικό Κόμμα, αποφεύγοντας τη διάσπαση μεταξύ της κεντροαριστεράς και της πιο ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας.

Ήδη έχει προσαρμόσει ορισμένες θέσεις του, υιοθετώντας πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό και πιο προσεκτική ρητορική σε ζητήματα όπως το Brexit και η δημοσιονομική πολιτική.

Ένα πιθανό σημείο καμπής για τη Βρετανία

Η πιθανότητα ανάληψης της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ -ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα – υπογραμμίζει τη ρευστότητα της βρετανικής πολιτικής σκηνής.

Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο της 17ης Ιουλίου, η Βρετανία θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα πολιτική εποχή, όπου ένας ηγέτης με βαθιές ρίζες στην περιφερειακή πολιτική και έντονη επικοινωνιακή παρουσία θα επιχειρήσει να μεταφέρει το μοντέλο του Μάντσεστερ στο κέντρο της εξουσίας στο Λονδίνο.

iefimerida.gr