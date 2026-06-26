Τόσο η αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όσο και η αλλαγή της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ, θα οδηγήσουν όπως όλα δείχνουν σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το μείζον θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών.

Κι αυτό διότι, τη δεδομένη στιγμή, πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν και για το οποίο αναμένονται εξελίξεις.

Ήδη, το Υπουργείο προσανατολίζεται να καταθέσει την πρότασή του περί τον Σεπτέμβριο, αλλά και οι δύο πιο πάνω φορείς έχουν αναλάβει καθήκοντα τώρα, που το κεφάλαιο αυτό είναι ανοιχτό.

Αυτό που απομένει τώρα, είναι να δούμε εάν υπάρξουν σημεία σύγκλισης ή εάν θα προκύψουν τέτοιες διαφωνίες που θα δυσκολέψουν τη διαδικασία.

ΛΙΑ