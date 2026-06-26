Την αισιοδοξία του ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξουν σήμερα σε γενική προσέγγιση για το πακέτο ηλεκτρικών δικτύων εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, προσερχόμενος στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας υπό την Κυπριακή Προεδρία.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το λεγόμενο grids package αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς αφορά την επέκταση, ενίσχυση και αναβάθμιση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων.

«Σήμερα θα συζητήσουμε το πακέτο για τα ηλεκτρικά δίκτυα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, και στόχος μου είναι να επιτύχουμε γενική προσέγγιση», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε το τελευταίο εξάμηνο με άξονα το σύνθημα «μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», επιδιώκοντας την ενίσχυση της Ενεργειακής Ένωσης, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ένωση να ενισχύσει το ενεργειακό της δίκτυο, να το επεκτείνει και να το εκσυγχρονίσει», είπε, εκφράζοντας προσδοκία για εποικοδομητική συζήτηση με τους ομολόγους του.

Σε ερώτηση για την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού το καλοκαίρι και την προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί ήδη από τα τέλη Μαρτίου. Πρόσθεσε ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε με ασφάλεια το καλοκαίρι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στα διδάγματα από πρόσφατες κρίσεις, στην ανταπόκριση των κρατών μελών και στην ετοιμότητα της ΕΕ σε περίπτωση νέων διαταραχών.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο η γενική προσέγγιση για το πακέτο δικτύων επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον σχεδιασμό διασυνοριακών δικτύων μεταφοράς, περιορίστηκε να δηλώσει ότι υπάρχει αισιοδοξία για ολοκλήρωση της διαδικασίας και μετάβαση στα επόμενα βήματα.

Αναφορικά με τις εκκλήσεις 12 κρατών μελών για στοχευμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό για το μεθάνιο, λόγω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, ο Υπουργός είπε ότι άκουσε τις σχετικές παρεμβάσεις νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Ερωτηθείς τέλος για ενδεχόμενες επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον κανονισμό, διευκρίνισε ότι το θέμα της αμερικανικής πίεσης δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο.

ΚΥΠΕ