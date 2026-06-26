Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, από τις 7:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης στις οδούς: Αλεξανδρουπόλεως και Φερεκράτους.

Λόγω των εργασιών, θα επηρεαστεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς:

Αλεξανδρουπόλεως

Φερεκράτους

Μαρίας Μαγδαληνής

Μαρίας Εγκλητικής

Θεόφιλου Γεωργιάδη

Νεύτωνος

Φινέα

Φίλωνος

Φιλοκτήτη

Φιλοθέου

Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.