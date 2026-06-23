Στην αποψινή συνεδρία της Επαρχιακής Συνέλευσης Λευκωσίας-Κερύνειας του Κινήματος Οικολόγων αποφασίστηκε με 42 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή η στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας της κας Άντρης Χατζηανδρέου για τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στη βάση συμφωνημένου Μνημονίου Συναντίληψης, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα πέντε σημεία:

(1) Ενίσχυση και διεύρυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαμερίσματος Αγλαντζιάς

Ενίσχυση και διεύρυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, όπως προβλέπεται στον Περί Δήμων Νόμο (άρθρο 70), με τακτικές και ανοικτές στο κοινό συνεδρίες. Προώθηση της συμμετοχής, ως παρατηρητών, εκπροσώπων οργανώσεων, σωματείων και τοπικών οργανώσεων κομμάτων και κινημάτων του διαμερίσματος, με στόχο την ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση θέσεων και εισηγήσεων για ζητήματα που αφορούν την Αγλαντζιά.

(2) Προστασία του Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας

Υποστήριξη και προώθηση των προσπαθειών για την προστασία του Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας από σχεδιασμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τον φυσικό του χαρακτήρα και την οικολογική του αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιασμών για επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας και κατασκευή μεγάλου κυκλοφοριακού κόμβου.

(3) Αναβάθμιση και αξιοποίηση χώρων πρασίνου

Ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση συνεργασιών με τον Δήμο Λευκωσίας και τους αρμόδιους φορείς για τη συντήρηση, αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση του Άλσους Μελκονιάν και του Πάρκου Αιχμαλώτων (απέναντι από το ξενοδοχείο Landmark), ώστε να ενισχυθούν οι χώροι πρασίνου, αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της Αγλαντζιάς και της ευρύτερης Λευκωσίας.

(4) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγλαντζιάς

Προώθηση της επαναλειτουργίας και αναβάθμισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγλαντζιάς, ώστε να επανακτήσει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τη γνώση, την πνευματική καλλιέργεια, τη φιλαναγνωσία και τη διά βίου μάθηση των κατοίκων του διαμερίσματος.

(5) Οικολογικό Φεστιβάλ Αγλαντζιάς

Προώθηση και καθιέρωση Οικολογικού Φεστιβάλ Αγλαντζιάς με σημεία αναφοράς τα δύο μεγάλα εθνικά δασικά πάρκα που βρίσκονται στην περιοχή του διαμερίσματος, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις δραστηριότητες στη φύση. Στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της Αγλαντζιάς και της ευρύτερης Λευκωσίας.