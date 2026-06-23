«Υποψήφιός μας για τις επόμενες εκλογές είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, τοποθετώντας και επίσημε τον Τούρκο Πρόεδρο στην κούρσα των εκλογών.

Ο Τούρκος πρόεδρος στοχεύει να είναι πρόεδρος τουλάχιστον μέχρι το 2033.

Ο Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε: Για το κόμμα μας, ο υποψήφιος μας για την προεδρία, μιλώ για την επόμενες εκλογές, θα είναι ο πρόεδρος μας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλα τα όργανα του κόμματος δείχνουν μια αποφασιστική στάση στο ζήτημα αυτό. Γι’ αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερα την ανακοίνωση του κ. Μπαχτσελί, καθώς δείχνει την αποφασιστικότητα της συμμαχίας μας για την υποψηφιότητα του προέδρου μας».

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«Και τώρα έρχεται ο δήμαρχος της περιοχής Χαΐμανα, ο κ. Λεβέντ Κοτς, ο οποίος θα ενταχθεί στο κόμμα μας και μαζί του θα έρθει και ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του δήμου Χαΐμανα. Έτσι το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης καλεί όλους.. Έλα να ενταχθείς κι εσύ στο κόμμα μας… Τώρα είναι η ώρα..».

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skai.gr