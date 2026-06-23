Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία. Συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα -οι 13 από πνιγμό σε δύο ημέρες.

Τρεις ημικιωμένοι μεταξύ 80 και 95 ετών πέθαναν στο Μπορντό από τον καύσωνα, δύο μικρά παιδιά τα ξέχασαν σε αυτοκίνητο και 13 άνθρωποι πνίγηκαν.

Μία από τις πιο τραγικές πτυχές του φονικού καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης είναι ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Καρπεντρά, στη νοτιοανατολική Γαλλία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα, τα δύο παιδιά βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους μέσα στο οικογενειακό όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρικές δυνάμεις, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθουν στη ζωή.

Γαλλία: Στους 18 οι νεκροί -Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες

Συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, ενώ σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ τη Δευτέρα.

Σχολεία είτε παρέμειναν κλειστά είτε προχώρησαν σε τροποποιήσεις του ωραρίου τους λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Στο Μπορντό, στην οινοπαραγωγική περιοχή της δυτικής χώρας, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025. Αντίστοιχα, στην πόλη Πουατιέ της κεντρικής Γαλλίας καταγράφηκαν 41,2 βαθμοί, η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1947.

Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι, ηλικίας από 80 έως 95 ετών, έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα.

Γαλλία: 13 άνθρωποι πνίγηκαν μέσα σε δύο ημέρες

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε οργανωμένες και επιτηρούμενες παραλίες, μετά τον θάνατο 13 ανθρώπων από πνιγμό μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών, οι θάνατοι από πνιγμό αυξήθηκαν κατά 172% στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των περσινών καυσώνων.

Το κύμα ζέστης επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης και αποδίδεται σε ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως «Omega block», το οποίο επιτρέπει την εισροή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, διατηρώντας τις υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες.

Στη βόρεια Ισπανία, και συγκεκριμένα στο Σαν Σεμπαστιάν, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο υπερδιπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την εποχή.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα και την ένταση τόσο των καυσώνων όσο και των ακραίων καιρικών φαινομένων, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένα ύψη βροχοπτώσεων.

iefimerida.gr