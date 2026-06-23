Στιγμές τρόμου έζησε ομάδα τουριστών στο ηφαίστειο Volcán de Fuego στη Γουατεμάλα, όταν άρχισαν να πέφτουν φλεγόμενες πέτρες ενώ βρίσκονταν κοντά στον κρατήρα.

Στο βίντεο που κατέγραψαν μέλη της ομάδας, φαίνεται ότι το ηφαίστειο Volcán de Fuego είχε ενεργοποιηθεί όταν επέλεξαν να το προσεγγίσουν.

#CirculaEnRedes | 🧗🏽‍♀️🛘🌋 Un video en donde durante el ascenso de un grupo de excursionistas al Volcán de Fuego, en Guatemala, el coloso registró una erupción repentina que lanzó ceniza, rocas y material volcánico.#Tabasco | #Noti13 pic.twitter.com/MlNkASfx7H June 22, 2026

Μια από τις πεζοπόρους, η Άννα Γκαρσία, περιέγραψε ότι οι φλεγόμενες πέτρες έκαψαν το μπουφάν της ενώ, όπως είπε, ένα κομμάτι βράχου «παραλίγο να τη χτυπήσει» στο κεφάλι»

«Το ηφαίστειο εξερράγη και κατάφερα να κινηματογραφήσω ένα μικρό μέρος του, αλλά δεν κατέγραψα πολλά επειδή, ενώ κινηματογραφούσα, κοίταξα ψηλά και άρχισα να βλέπω βράχους να πέφτουν. Εκείνη τη στιγμή ήμουν κάπως σοκαρισμένη και μετά άρχισα να τρέχω» είπε η Γκαρσία κάνοντας λόγο για μια «αξέχαστη εμπειρία» κατά τη διάρκεια της οποίας παραδέχθηκε ότι ήταν «απόλυτα τρομοκρατημένη».

🚨 GUATEMALA

Scary.. 🌋



🔴 GUATEMALA : MOMENT HIKERS NEAR VOLCÁN DE FUEGO SCRAMBLED FOR SAFETY



as the volcano suddenly erupted, sending ash, lava and volcanic debris into the air. June 17



– Volcano – Eruption – Volcán – Erupción pic.twitter.com/1P96bvtkuo June 19, 2026

ΚλείσιμοΣύμφωνα με ερευνητές, το εν λόγω ηφαίστειο είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό σε χαμηλό επίπεδο, παράγοντας μικρές εκρήξεις αερίου και τέφρας κάθε 15 με 20 λεπτά.

Ιστορικά έχει εκραγεί περισσότερες από 60 φορές από το 1524 αν και μόνο σε τρεις από τις εκρήξεις προκλήθηκαν θάνατοι. Η πιο πρόσφατη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου 2018 με τη λάβα να θάβει μικρές πόλεις προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την τέφρα, τότε, να φτάνει έως και τα 33.000 πόδια και να είναι ορατή από το διάστημα.

protothema.gr