Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία της Μαντόνα δεν θα γίνει – τουλάχιστον με τη Universal Pictures. Η ίδια αποκάλυψε ότι η συνεργασία κατέληξε σε ρήξη λόγω διαφωνίας για τον προϋπολογισμό, εξηγώντας ότι «έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν μεγάλο ποσό».

Η συμφωνία για την ταινία είχε κλείσει έπειτα από διαγωνισμό μεταξύ στούντιο το 2021, με τη διάσημη τραγουδίστρια να αναλαμβάνει από κοινού το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Στο πρότζεκτ είχαν εμπλακεί σεναριογράφοι όπως η Diablo Cody και η Erin Cressida Wilson, ενώ η Τζούλια Γκάρνερ είχε επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από απαιτητικές οντισιόν το 2022.

Όπως δήλωσε η Μαντόνα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Interview, η συνεργασία με την Universal κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω οικονομικών διαφορών. «Επρόκειτο να κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Δούλεψα το σενάριο για δύο χρόνια και πέρασα δύο χρόνια στα Universal Studios μαζί με τους line producers για τον προϋπολογισμό και το casting», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Είχαμε μια ρήξη με τη Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν μεγάλο ποσό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;».

Madonna says her biopic was scrapped due to cost: “I’ve had a huge life, so I needed a big budget” https://t.co/ISb3Z8FvFW — NME (@NME) June 22, 2026

Η Μαντόνα εξήγησε επίσης ότι το στούντιο δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις οικονομικές απαιτήσεις του πρότζεκτ, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος, εξετάζοντας ακόμη και γυρίσματα στη Σερβία. «Ίσως απλώς δεν πίστευαν σε εμένα. Μία από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: “Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνεις στη Σερβία πάνω από τέσσερις μέρες”. Και εγώ είπα: “Έχετε διαβάσει το σενάριο; Όλη μου η ζωή είναι επιβίωση. Δεν πάω εκεί για διακοπές”», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρότζεκτ πέρασε στη συνέχεια σε συζητήσεις για τη μεταφορά σε σειρά μέσω του Netflix, ωστόσο και η συγκεκριμένη πρόταση δεν κατέληξε σε συμφωνία. «Ήμουν σε αδιέξοδο όταν αυτό κατέρρευσε, και μετά το Netflix επικοινώνησε για σειρά. Αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με τη Universal, εκτός αν το πουλούσα σε εξωφρενική τιμή, παρότι το είχα γράψει εγώ», είπε.

Όπως πρόσθεσε, πέρασε περίπου έναν χρόνο προσπαθώντας να εξελιχθεί το πρότζεκτ σε σειρά, όμως τελικά δεν κατάφερε να βρει τον κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τον συντονισμό. «Αυτό συνεχίστηκε για άλλους οκτώ ή εννέα μήνες. Ήμουν σαν “ευτυχώς που έχω άλλη δουλειά, γιατί πρέπει να δουλεύω και να δημιουργώ”», είπε χαρακτηριστικά.

protothema.gr