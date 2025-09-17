Ένας μήνας απομένει μέχρι τις «εκλογές» στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκυπρίου ηγέτη. Η εμπλοκή της Τουρκίας, σε σύγκριση με τον παρελθόν, ήταν προσεκτική και χωρίς να παίρνει μια εμφανή θέση υπέρ ενός εκ των διεκδικητών. Φαίνεται όμως πως καθώς θα πλησιάζουν τη 19η Οκτωβρίου η Τουρκία δεν θα κάτσει να παρακολουθεί εξ αποστάσεως την όλη διαδικασία ανάδειξης του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην καθιερωμένη του εν πτήση συνομιλία με δημοσιογράφους, επιστρέφοντας στην Τουρκία από το Κατάρ, αναφέρθηκε και στις «εκλογές» των κατεχομένων. Φρόντισε να οριοθετήσει τα πράγματα, προσέχοντας να μην κάνει αναφορά σε κάποιο εκ των υποψηφίων, αλλά το λεκτικό που χρησιμοποίησε επιτρέπει στον Ερσίν Τατάρ να το εκμεταλλευθεί.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Ερντογάν φρόντισε να στείλει το μήνυμα ότι η επίβλεψη των «εκλογών» θα γίνει από τα όργανα του ψευδοκράτους. Απαντώντας έτσι και σ’ όσους στα κατεχόμενα ζητούν παρατηρητές από διεθνή σώματα.

Ο Ερντογάν υπέδειξε ότι η Τουρκία θεωρεί ως δικά της δικαιώματα και συμφέροντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ψευδοκράτους. Και διαμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει «να απλωθεί χέρι σ’ αυτά» ενώ έκανε αναφορά και στα εγγυητικά της δικαιώματα. Για να προσθέσει στη συνέχεια πως «όποιο κόμμα και αν έρθει στην εξουσία, αυτά τα δικαιώματα διασφαλίζουν εγγύηση στην ύπαρξη» του ψευδοκράτους και στις «θαλάσσιες αρμοδιότητες» που υποστηρίζει πως έχει στην ανατολική Μεσόγειο.

Προκλήσεις σε 170 «κοινοτάρχες»

Στο μεταξύ, κάπου 170 «κοινοτάρχες» στα κατεχόμενα έλαβαν πρόσκληση από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να μεταβούν στην Άγκυρα. Στα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου σημειώνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός «κοινοταρχών», πάνω από 50, απέρριψαν την πρόσκληση Ερντογάν για να μεταβούν στην Άγκυρα.

Είχε προγραμματιστεί πρόγευμα με τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς και και συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια και το βράδυ αναμενόταν να βρεθούν στο προεδρικό μέγαρο για να δουν τον Ερντογάν.

Η πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου προς τους «κοινοτάρχες» των κατεχομένων για να μεταβούν στην Άγκυρα είναι ένα θέμα που συζητείται ευρέως από τους Τουρκοκύπριους καθώς η πρόκληση ήρθε λίγες ημέρες πριν τις «εκλογές» του Οκτωβρίου. Πολιτικοί αναλυτές στα κατεχόμενα υποστηρίζουν ότι η πρόσκληση Ερντογάν προς «κοινοτάρχες» αποτελεί παρέμβαση της Τουρκίας στις «εκλογές». Υπήρξαν και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι επισκέπτες στην Άγκυρα θα λάβουν ως δώρο ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι ίδιοι οι «κοινοτάρχες» από πλευράς τους απορρίπτουν τα όσα αναφέρονται και ότι πάνε λόγω «εκλογών» και υποστηρίζουν ότι ήταν δικό τους αίτημα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα ήρθε η απάντηση από την Άγκυρα.

Αρνήθηκαν να πάνε σε ενημέρωση

Ένα άλλο ζήτημα που συζητείται ευρέως στα κατεχόμενα είναι η άρνηση των δημοσιογράφων να παραστούν σε ενημερωτική συνάντηση ενόψει Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα ο Ερσίν Τατάρ προσκάλεσε τους δημοσιογράφους για να τους ενημερώσει ενόψει της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη για την τριμερή συνάντηση με Νίκο Χριστοδουλίδη και Αντόνιο Γκουτέρες.

Ενόψει του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ προσκάλεσε δημοσιογράφους για να τους ενημερώσει. Η συντεχνία των εργαζομένων στον Τύπο, Basin-sen, ανακοίνωσε ότι απέρριψε την πρόσκληση Τατάρ σημειώνοντας ότι η αντίδραση έχει να κάνει με τις θέσεις του στο Κυπριακό. Ένας άλλος λόγος απόρριψης της πρόσκλησης ήταν και οι «αγωγές» του Τατάρ εναντίον δημοσιογράφων.

Επίθεση προς δύο κατευθύνσεις

Ο αντίπαλος του Ερσίν Τατάρ για την ηγεσία της τ/κ κοινότητας, Τουφάν Ερχουρμάν, μιλώντας στη διάρκεια εκδηλώσεων στα κατεχόμενα φρόντισε να επιτεθεί τόσο κατά του Τατάρ όσο και κατά του Χριστοδουλίδη.

Αναφερόμενος στον Ερσίν Τατάρ, ο Τουφάν Ερχουρμάν τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε τα κατεχόμενα με μια ανοικτή φυλακή.

Από την άλλη ήταν έντονος κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως προς το θέμα των παιδιών από μικτούς γάμους. Ο Ερχουρμάν εξήγγειλε και εκστρατεία ενημέρωσης τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς όπως είπε «πρέπει να μην μείνει κανείς που δεν μπορεί να περάσει στο νότιο τμήμα της Κύπρου και να μην είναι θέμα συζήτησης το δικαίωμα της υπηκοότητας».