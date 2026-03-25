Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν την Τετάρτη νέα συμφωνία για τη συντήρηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συμφωνία επικεντρώνεται στην τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των αεροσκαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Eurofighter Typhoon.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην βρετανική πρωτεύουσα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης ευρύτερα ζητήματα συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι είχε προηγηθεί ξεχωριστή σύμβαση, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο και αφορά την προμήθεια αεροσκαφών, εξοπλισμού και πυρομαχικών που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

The UK and Türkiye on Wednesday signed a new agreement covering the maintenance and operational support of Eurofighter Typhoon jets, as defense ties between the two countries continue to strengthen

Η νέα συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση της μακροχρόνιας συντήρησης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μαχητικών αεροσκαφών, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τα επόμενα χρόνια.

protothema.gr