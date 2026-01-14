Αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής δεν θα εξετάζονται για πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν οφειλές προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑ), όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Καρούσος, στο πλαίσιο μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της εισπραξιμότητας.

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύνδεση των οφειλών προς τον ΕΟΑ με τις αιτήσεις πολεοδομίας και τις άδειες οικοδομών, ώστε να βελτιωθεί η είσπραξη ποσών που αφορούν υπηρεσίες νερού και αποχετευτικού.

Πώς θα εφαρμόζεται η διαδικασία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου, όταν κατατίθεται αίτηση για αδειοδότηση, θα διενεργείται έλεγχος για τυχόν οφειλές του αιτητή ή της εταιρείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν χρέη, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι πρέπει να τακτοποιήσει τις οφειλές του για να προχωρήσει η εξέταση της αίτησης.

Όπως είπε, «δεν είναι σωστό να χρωστούν χρήματα στον ΕΟΑ μεγάλοι επιχειρηματίες, να υποβάλλουν αιτήσεις για ανέγερση κτιρίων και να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους».

Τόνισε, επίσης, ότι τον Δεκέμβριο το ΔΣ ενέκρινε διαδικαστικό κανονισμό για να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση, ενώ ο ίδιος ζήτησε να περιληφθεί και στους κανονισμούς λειτουργίας των ΕΟΑ, ώστε οι οφειλές να είναι εξοφλημένες πριν την εξέταση των αιτήσεων.

Στόχος η δημοσιοποίηση καταλόγου μεγαλοοφειλετών

Σε σχέση με την πρόθεση δημοσιοποίησης καταλόγου μεγαλοοφειλετών, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι στάλθηκε επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με ενημέρωση ότι ο Οργανισμός επιθυμεί να δημοσιεύει τον κατάλογο όσων οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, όπως είπε, ο ΕΟΑ βρίσκεται σε διαβούλευση με τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού για ζητήματα προσωπικών δεδομένων, ενώ ο ίδιος ζήτησε να ψηφιστεί νομοθεσία που θα επιτρέπει τη δημοσιοποίηση καταλόγου οφειλετών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου, 43 Οργανισμοί οφείλουν στον ΕΟΑ Αμμοχώστου πάνω από €10 εκατ., με τον ίδιο να σημειώνει ότι τα νομικά μέτρα είναι χρονοβόρα, αλλά απαιτείται «ό,τι είναι δυνατόν» για την είσπραξη.

Ο κ. Καρούσος κάλεσε τους πολίτες και τις εταιρείες, πριν καταθέσουν αίτηση, να βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν οφειλές για νερό ή αποχετευτικό.

Τεχνητή νοημοσύνη για αύξηση παραγωγικότητας

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου προωθεί και μέτρα εκσυγχρονισμού, με τον κ. Καρούσο να αναφέρει συμφωνία με εταιρεία που θα εκπονήσει μελέτη ανά Τμήμα και Υπηρεσία και θα προτείνει σχέδιο υλοποίησης για εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος, όπως είπε, είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στο «DNA του Οργανισμού», να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες και το προσωπικό να επικεντρωθεί στα κρίσιμα καθήκοντα, με καθημερινές εργασίες ρουτίνας να εκτελούνται με ψηφιακά εργαλεία. Ανέφερε ότι σε 2–3 μήνες αναμένεται αναλυτικό πλάνο και θα ακολουθήσει εκπαίδευση.

Μεταξύ των πιθανών χρήσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται ο χειρισμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο έλεγχος διαδικασιών αδειοδότησης, η απάντηση σε ερωτήματα κοινού, καθώς και η ετοιμασία επιστολών και υποστήριξη γραφείου.

Έξυπνοι υδρομετρητές μέσω Smart Cyprus

Ερωτηθείς για τους υδρομετρητές, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι ο ΕΟΑ υπέβαλε αίτηση για συνεργασία με το Smart Cyprus, υπηρεσία που προσφέρεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την ΑΤΗΚ, με στόχο την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών νερού.

Όπως είπε, ο Οργανισμός αναμένει την οριστικοποίηση της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι «μας έχουν αποκόψει από τις οποιεσδήποτε χορηγίες» και ότι ο ΕΟΑ θα προχωρήσει με αυτή τη λύση. Στόχος, κατέληξε, είναι «όλη η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου να έχει έξυπνους μετρητές νερού».