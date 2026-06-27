Από την 1η Αυγούστου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου εφαρμόζει νέα πολιτική για την έκδοση αδειών ανάπτυξης, με στόχο τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αντικειμενική εξέταση όλων των αιτήσεων.

Βασική αρχή της νέας διαδικασίας είναι ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται αυστηρά με χρονολογική σειρά παραλαβής, ανά κατηγορία ανάπτυξης, ώστε όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες. Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται προηγουμένως άδεια οικοπεδοποίησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή αίτηση πολεοδομικής άδειας πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του την πορεία όλων των αιτήσεων, ενώ θα αναρτά και τη σειρά προτεραιότητας εξέτασής τους, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις για έργα των δήμων της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, έργα δημοσίου συμφέροντος ή κρατικά προγράμματα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, καθώς και για υποθέσεις πρώτης κατοικίας, όταν η έγκαιρη αδειοδότηση είναι απαραίτητη για την αποτροπή εκποίησης.

Κάθε παρέκκλιση από τη χρονολογική σειρά θα εγκρίνεται μόνο από τη διευθύντρια Αδειοδότησης και θα καταγράφεται σε ειδικό μητρώο με πλήρη αιτιολόγηση. Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θα εισηγηθεί, τέλος, την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε οι ίδιες διαδικασίες να καταστούν υποχρεωτικές για όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.