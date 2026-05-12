Οι κομματικοί τόνοι ανεβαίνουν και οι κομματικές ηγεσίες προσδοκούν σε άνοδο και του πολιτικού θερμομέτρου, για πόλωση του σκηνικού. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ πλέον χτυπούν ρέστα για την πρωτιά, επενδύοντας στη συσπείρωση, με το ΔΗΚΟ να ακολουθεί την ίδια τακτική στη δική του μάχη με το ΑΛΜΑ. Με την ίδια κομματική συνταγή κινείται όμως και το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τους πάντες για διαφθορά. Σημείο αναφοράς είναι το μέτωπο που άνοιξε με το ΑΚΕΛ τόσο ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, όσο και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη.

Το προεκλογικό σκηνικό αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει σε ό,τι αφορά τα διάφορα ανοικτά μέτωπα. Πινδάρου και Εζεκία Παπαϊωάννου αναδεικνύουν μια ιδεολογικοπολιτική μάχη μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, βάζοντας στο επίκεντρο της αντιπαράθεσής τους το ΕΛΑΜ, την ώρα που το ΔΗΚΟ θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία του στον χώρο του Κέντρου έναντι του Άλματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος το πήρε προσωπικά, εγείροντας διαρκώς ζητήματα και δεχόμενος, από την άλλη πλευρά, συνεχή πυρά.

Από αυτήν την αντιπαράθεση προέκυψε και η κυριακάτικη κόντρα του προέδρου του ΔΗΚΟ με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για το… ποιος ευθύνεται για τον διορισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη θέση του Γενικού Ελεγκτή.

Το επιτελείο του Άλματος βάζει συχνά στο στόχαστρο των πυρών του και την Αννίτα Δημητρίου, επιδιώκοντας να περιστρέφει τη συζήτηση γύρω από θέματα διαφθοράς. Χθες, στο επίκεντρο ήταν ο Στέφανος Στεφάνου.

Τα έξι ερωτήματα ΔΗΣΥ προς ΑΚΕΛ και νεοφανείς σχηματισμούς

Η Πινδάρου συνεχίζει να αναδεικνύει τα μεγάλα ατού της πολιτικής του κόμματος, επαναφέροντας το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

«Η Κύπρος χρειάζεται ισχυρή άμυνα και καθαρές θέσεις – Το ΑΚΕΛ και κάποιοι νεοφανείς σχηματισμοί πώς απαντούν σε αυτά τα 6 ερωτήματα;

– Πιστεύουν ή όχι στην αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ;

– Πιστεύουν στην πλήρη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE;

– Στηρίζουν τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας ή θέλουν να αλλάξουν προσανατολισμό;

– Πιστεύουν στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας;

– Επιδιώκουν την εναρμόνιση των υποδομών μας και τη στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, με προοπτική ένταξης στη βορειοατλαντική συμμαχία;

– Ποια ακριβώς είναι η στρατηγική τους για την επιβίωση και ασφάλεια της χώρας μέσα στο σημερινό ασταθές διεθνές περιβάλλον;»

Ο ΔΗΣΥ καλεί το ΑΚΕΛ να ξεκαθαρίσει αν αντιλαμβάνεται τις διεθνείς πραγματικότητες του 2026 ή αν εξακολουθεί να πολιτεύεται με ιδεολογικά αντανακλαστικά άλλων εποχών. «Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ξεκάθαρη στρατηγική».

ΑΚΕΛ: ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ προσκυνούν τις τράπεζες και την ακροδεξιά

Το ΑΚΕΛ συνέχισε να κατηγορεί ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για συνεννόηση με το ΕΛΑΜ, καλώντας τους να απαντήσουν εάν απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ για την Προεδρία της Βουλής.

«Η κ. Δημητρίου, που στη συνέντευξη στην Καθημερινή διερωτάται με καημό αν το ΕΛΑΜ θα συζητήσει μαζί τους, τι ακριβώς θέλει δηλαδή; Μόλις πριν τρεις μήνες η Πινδάρου είχε ανακαλύψει ότι το ΕΛΑΜ είναι νεοναζιστικό μόρφωμα. Άραγε το ξέχασε πάλι και τώρα θέλει να συζητήσει μαζί τους; Όσο δε για την ηγεσία του ΔΗΚΟ, που δεν τοποθετείται, προφανώς καλύπτεται από τις ανακοινώσεις του Συναγερμού», σημειώνει.

Η Εζεκίας Παπαϊωάννου επανέφερε χθες και το θέμα του videogate, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι μένει εκτεθειμένη από τον χειρισμό του θέματος.

«Πώς απαντά η κυβέρνηση σε δημοσιεύματα που συνδέουν το υλικό με κυβερνητικές αποφάσεις; Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκβιασμών; Στο ίδιο πλαίσιο, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει την απαίτησή του για κατάθεση στη Βουλή των στοιχείων των εταιρειών-δωρητών προς το ταμείο της συζύγου του Προέδρου. Η άρνηση παροχής των στοιχείων, με τη στήριξη των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, ενισχύει τις υπόνοιες για αποφυγή ελέγχου και συγκάλυψη», ανέφερε το ΑΚΕΛ.

ΔΗΚΟ: Καθημερινές οι προσωπικές επιθέσεις από τον Οδυσσέα

Έντονο κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν και χθες το ΔΗΚΟ, κατηγορώντας τον για καθημερινές προσωπικές επιθέσεις κατά του προέδρου του, Νικόλα Παπαδόπουλου.

«Επειδή όμως φαίνεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης δεν θυμάται την κριτική που του ασκήθηκε τότε, όταν επιτέθηκε στα ανήλικα παιδιά του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αστυνομική τους συνοδεία, του υπενθυμίζουμε ότι και τότε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, τον επέκρινε έντονα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι [είναι] “…υπερβολική η θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον τρόπο μετάβασης των ανήλικων παιδιών του ΠτΔ στο σχολείο.

Εφόσον η Αστυνομία έχει κρίνει ότι η ασφάλεια των παιδιών του ΠτΔ επιβάλλει κάτι τέτοιο, τότε η διακίνησή τους πρέπει να γίνεται με δημόσια δαπάνη”.

Εμείς επαναλαμβάνουμε την ερώτησή μας προς τους πολίτες:

Πώς θα νιώθατε αν ένας κρατικός αξιωματούχος επιτίθετο δημόσια στα ανήλικα παιδιά σας; Τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας πρέπει να αφήνονται εκτός των μικροκομματικών αντιπαραθέσεων», αναφέρει το ΔΗΚΟ, καλώντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να απολογηθεί.

Οδυσσέας: Υπάρχει όριο στην υποκρισία;

Στις αναφορές του ΔΗΚΟ απάντησε με ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, λέγοντας πως ουδέποτε κατηγόρησε για οτιδήποτε τα παιδιά του Προέδρου.

«Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε καταγγελία ότι το καλοκαίρι, που ήταν κλειστά τα σχολεία, δύο συγκεκριμένα αυτοκίνητα της Αστυνομίας εκτελούσαν αποκλειστικά δρομολόγια για να παίρνουν τα παιδιά στους παππούδες και τις γιαγιάδες και στους φίλους τους», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα ήταν ευχής έργο αν έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον για τα παιδιά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. «Γιατί τον Σεπτέμβριο του 2023, που εκδόθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δεν εξέδωσες ανακοίνωση;», κατέληξε.

Βαθαίνει το ρήγμα ΑΚΕΛ με ΑΛΜΑ

Την έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ προκάλεσαν χθες οι ισχυρισμοί του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάμειξη του Στέφανου Στεφάνου στο σκάνδαλο του Βασιλικού.

«Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος, για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, αποφάσισε να επιτίθεται με αυτόν τον αισχρό τρόπο κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικού του Γραμματέα.

Είναι πραγματικά λυπηρό να στηρίζει ο κ. Μιχαηλίδης όλη του την προεκλογική εκστρατεία σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος ως Μεσσίας που θα τα βάλει με τη διαφθορά, χαρακτηρίζοντας όλους τους υπόλοιπους διεφθαρμένους», αναφέρει το ΑΚΕΛ.

Και η Ειρήνη στον πόλεμο κατά του ΑΚΕΛ

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου χθες, στο Ομέγα, τα έβαλε πάλι με το ΑΚΕΛ και την ηγεσία του. Στο πάνελ ήταν και ο βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Χρίστος Χριστοφίδης, με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να αναφέρει ότι τη δένει μια βαθιά φιλία με πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε από τον χώρο της Αριστεράς, μεταξύ άλλων ο Χρίστος Χριστοφίδης και ο Γιώργος Κουκουμάς, για να συνεχίσει λέγοντας πως, παρ’ όλα αυτά, νιώθει εντελώς άνετα στο ψηφοδέλτιο του Άλματος, καθώς, όπως επισήμανε, δεν υπάρχει το κυνήγι του σταυρού όπως στον ΔΗΣΥ και στο ΑΚΕΛ, αφού όλοι οι υποψήφιοι μάχονται για το καλό του κινήματος.

«Είναι επόμενο, όταν είσαι σε ένα παραδοσιακό κόμμα όπως ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, να υπάρχει το κυνήγι του σταυρού. Δεν τα αντιμετωπίζω αυτά στο Άλμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση προκάλεσε την οργή του Χρίστου Χριστοφίδη, ο οποίος, παίρνοντας τον λόγο, είπε πως στο Άλμα μαζεύτηκαν διάφορα πρόσωπα που σε προηγούμενες αναμετρήσεις διεκδικούσαν θέση στη Βουλή με άλλα κόμματα και πως το ΑΚΕΛ είναι το μοναδικό κόμμα που θέτει όρια στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων.

«Αν φκείτε τζιαμέ έξω, θα δείτε πινακίδες υποψηφίων που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι γεμάτος ο τόπος. Αυτές οι πρακτικές, όπως και τα τραπεζώματα, δεν υπάρχουν στο ΑΚΕΛ. Ο καθένας πάντα προσπαθεί για το καλύτερο, πάντοτε όμως σε συγκεκριμένα πλαίσια», δήλωσε ο Χρίστος Χριστοφίδης.

ΕΛΑΜ: Κατήγγειλε βανδαλισμό πινακίδας

Τον βανδαλισμό της πινακίδας που είχε προκαλέσει την αντιπαράθεσή του με την οργάνωση ΛΟΑΤΚΙ κατήγγειλε το ΕΛΑΜ.

Η πινακίδα έγραφε: «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια».

«Κανένας εκφοβισμός δεν θα μας σταματήσει. Παρά τον θόρυβο των “λίγων”, η πινακίδα θα μείνει στη θέση της και εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για την προστασία των παιδιών μας και του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας», σημειώνει.