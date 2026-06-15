Θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδη εκφράζουν ΑΚΕΛ και ΠΕΟ.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η Πόλα Κυπριανίδη με δραστήρια συμμετοχή ήδη από τα νεανικά της χρόνια στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα στη Βρετανία, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωή της στέλεχος του ΑΚΕΛ με προσφορά και αφοσίωση στις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς.

Από την πλευρά της, η ΠΕΟ σημειώνει ότι η εκλιπούσα υπήρξε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Οργάνωσης ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου που συνεργαζόταν με την οργάνωση.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό την Πόλα Κυπριανίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή.

Η Πόλα Κυπριανίδη με δραστήρια συμμετοχή ήδη από τα νεανικά της χρόνια στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα στη Βρετανία, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωή της στέλεχος του ΑΚΕΛ με προσφορά και αφοσίωση στις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς. Παράλληλα, ως διευθύνουσα ελεγκτικού οίκου είχε πολύχρονη επαγγελματική σχέση με το ΑΚΕΛ, μέσα από την οποία διακρίθηκε για την αξιοπιστία και την ακεραιότητά της. Η Πόλα Κυπριανίδη άφησε τη σφραγίδα της στο ΑΚΕΛ αλλά και σε όσους την γνώριζαν με την προσωπικότητα και τη διαύγεια του πνεύματός της, την παρρησία της γνώμης της, την γνήσια προοδευτική της αντίληψη για την Αριστερά, τον τόπο και τον κόσμο.

Το ΑΚΕΛ θα κρατήσει με σεβασμό τη μνήμη και την προσφορά της συντρόφισσας Πόλα Κυπριανίδη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της

Η ανακοίνωση της ΠΕΟ

Το ΓΣ της ΠΕΟ εκφράζει βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδη.

Η εκλιπούσα υπήρξε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Οργάνωσης ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου που συνεργαζόταν με την ΠΕΟ.

Με επαγγελματική επάρκεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα στήριξε το έργο της Οργάνωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπλήρωση των στόχων της.

Παράλληλα, διακρινόταν για την ανθρώπινη προσέγγισή της και το ειλικρινές ενδιαφέρον της για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πρόοδο, στοιχεία που της χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Η ΠΕΟ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη.