Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του «Πρωταθλήματος Αίματος», της παγκύπριας εκστρατείας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού που κατάφερε να μεταφέρει το πάθος του ποδοσφαίρου από τις εξέδρες των σταδίων στους σταθμούς αιμοδοσίας και να μετατρέψει τον υγιή ανταγωνισμό σε δύναμη και προσφορά ζωής.

Η πρωτοβουλία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ), συνεχίζεται μέχρι τις 20 Ιουνίου, με ολοένα και περισσότερους πολίτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος..

Από την έναρξη του Πρωταθλήματος Αίματος, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται τους σταθμούς αιμοδοσίας, να προσφέρουν αίμα και ταυτόχρονα να δηλώνουν την ομάδα που υποστηρίζουν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της «βαθμολογίας προσφοράς». Πρόκειται για μια συμβολική αναμέτρηση, όπου ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως κίνητρο συμμετοχής και όχι ως αυτοσκοπός.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ο Απόλλωνας με 61 αιμοδότες, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η Πάφος FC με 51. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το ΑΠΟΕΛ με 31 αιμοδότες. Ακολουθούν η Ομόνοια με 24, η Ανόρθωση με 18 και η ΑΕΛ με 11. Στη βαθμολογία συμμετέχουν επίσης ο Άρης με 6 αιμοδότες, ο ΑΠΕΑ με 5 και η Καρμιώτισσα με 1.

Παρότι οι αριθμοί καταγράφουν την ανταπόκριση των φιλάθλων, η ουσία της δράσης βρίσκεται πέρα από την κατάταξη. Κάθε αιμοδοσία αποτελεί μια πολύτιμη προσφορά προς ασθενείς που χρειάζονται αίμα για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων ή έκτακτων περιστατικών. Μόνο μια φιάλη αίματος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.

Η ανάγκη για επαρκή αποθέματα παραμένει διαρκής. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Αίματος του Υπουργείου Υγείας, στην Κύπρο απαιτούνται περίπου 350 φιάλες αίματος ημερησίως, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νοσηλευτηρίων και των ασθενών ανά το παγκύπριο. Παρά τη σημαντική παράδοση εθελοντικής αιμοδοσίας που διαθέτει η Κύπρος, η συνεχής ανανέωση της δεξαμενής αιμοδοτών και η προσέλκυση νέων εθελοντών εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το «Πρωτάθλημα Αίματος» αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να λειτουργεί ως καταλύτης κοινωνικής προσφοράς. Οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη μπορεί να ενώσει πέρα από χρώματα, σήματα και βαθμολογίες.

Καθώς η εκστρατεία εισέρχεται στην τελική της ευθεία, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα προς το κοινό να συμμετάσχει. Όσοι μπορούν να αιμοδοτήσουν έχουν ακόμη χρόνο να συμβάλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους. Μέχρι τις 20 Ιουνίου, κάθε νέα συμμετοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά στη βαθμολογία, κυρίως όμως στη ζωή κάποιου ανθρώπου που έχει ανάγκη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το πρωτάθλημα δεν υπάρχουν ηττημένοι. Κάθε αιμοδότης είναι νικητής και κάθε φιάλη αίματος μια πολύτιμη «πάσα ελπίδας» σε κάποιον συνάνθρωπό μας που τη χρειάζεται.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Λευκωσία

Σταθμός Αιμοδοσίας – 1ος Όροφος Κέντρου Υγείας Έγκωμης

Λεωφόρος Νίκου Κρανιδιώτη και Μακεδονίας Γωνία, Έγκωμη

Τηλ.: 22809098, 22809052

Λεμεσός

Σταθμός Αιμοδοσίας – Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού

Τηλ.: 25730275, 25730276, 25730277

Λάρνακα

Σταθμός Αιμοδοσίας – 3ος Όροφος Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Τηλ.: 24800402, 24800555

Πάφος

Βασιλέως Κωνσταντίνου 89, Royal Business Center

Τηλ.: 26306409

Επαρχία Αμμοχώστου

Σωτήρας 2, Παραλίμνι

Τηλ.: 99287584, 23812121

Κάθε σταγόνα είναι μια πάσα ελπίδας. Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή.