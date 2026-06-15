Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), κ. Manfred Weber, με αντικείμενο την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στήριξης στις προσπάθειες για επανέναρξη της διαδικασίας συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Η επιστολή κοινοποιείται παράλληλα και σε όλους τους ηγέτες του ΕΛΚ.

Στην επιστολή της, η κ. Δημητρίου υπογραμμίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τις προσπάθειες της Προσωπικής Απεσταλμένης του, κας Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης με τη μορφή ‘5+1’.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά την πολιτική στήριξη του ΕΛΚ ως προς την διαδικασία του ΟΗΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και τη μεσολάβηση και στήριξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για διορισμό νέου ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής εμπλοκής στη διαδικασία.

Η κ Αννίτα Δημητρίου ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον Πρόεδρό του για την διαχρονική στήριξη για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών Αρχών και Αξιών και απόρριψη της τουρκικής θέσης για λύση δυο κρατών.