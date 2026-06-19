Σε ένα περιστατικό φωτιάς σε εν κινήσει όχημα ανταποκρίθηκε σήμερα το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το όχημα οδηγούσε ο πατέρας της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξήλθε εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα και κατόρθωσε να κατασβήσει τη φωτιά.

Ο πατέρας της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατευθυνόταν προς το Τρόοδος για να παρευρεθεί σε μουσική βραδιά.

Η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Τρόοδος In Concert», πραγματοποιείται απόψε στους κήπους της Προεδρικής Κατοικίας Τροόδους, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής.