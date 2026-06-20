«Ιπτάμενη» Ολλανδία πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση και συνέτριψε τη Σουηδία με σκορ 5-1 στο «NRG Stadium» του Χιούστον στο Τέξας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής!

Με τους Μπράιαν Μπρόμπεϊ και Κόντι Χάκπο να πετυχαίνουν από δύο τέρματα και τον Σάμερβιλ να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» στο φινάλε, οι «οράνιε» έδειξαν να αφήνουν πίσω τους την μέτρια – έως κακή – εμφάνιση της πρεμιέρας κόντρα στην Ιαπωνία, με το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν να ανεβαίνει στην κορυφή του 6ου ομίλου της διοργάνωσης με 4 βαθμούς, αγκαλιάζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στα νοκ άουτ.

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