Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αφορούν «στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες» εντός της συμφωνημένης ζώνης ασφαλείας και προειδοποιεί ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε «φιλικά και συντονισμένα» πλοία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, σε διαδοχικές δηλώσεις σε Reuters και Fars, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν υπέγραψε καμία δέσμευση που δεν θα εφαρμοστεί», επαναλαμβάνοντας ότι η ιρανική γραμμή παραμένει «commitment for commitment». Προειδοποίησε ότι, εάν η άλλη πλευρά «αρνηθεί να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της», η Τεχεράνη θα απαντήσει με «αναγκαία μέτρα».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

protothema.gr, ertnews.gr