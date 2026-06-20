Στην διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας Eurosatory 2026, παραβρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος επισκέφθηκε το κυπριακό και ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, ενώ όπως ανέφερε ενημερώθηκε «για τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις της παγκόσμιας αμυντικής αγοράς».

«Στο πλαίσιο της παρουσίας μου στον χώρο του Κυπριακού περιπτέρου, συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα Αμυντικών Προϊόντων του Υπουργείου Άμυνας της Βραζιλίας, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις προοπτικές σύναψης συνεργασίας, με έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία», είπε ο ΥΠΑΜ.

Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης του, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Defence Redefined. Ο Υπουργός, ρωτήθηκε εάν η Εθνική Φρουρά θα επιλέξει εξοπλισμούς από την εγχώρια αγορά. Ο κ. Πάλμας απάντησε ότι «το κράτος συμβάλει (σ.σ στην αμυντική βιομηχανία). Εμείς ως ΥΠΑΜ, επιχορηγούμε μέσα από διαγωνισμούς, πολλές εταιρείες που παράγουν και προσφέρουν κάποια καινοτόμα προϊόντα και την ίδια ώρα, μέσω των συνδέσμων τους και των διασυνδέσεων που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουν κονδύλια, ούτως ώστε να παράξουν διάφορα προϊόντα τα οποία έχουν τη δυνατότητα τεχνολογικά να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Είπε επίσης ότι «μέσα από την αμυντική βιομηχανία, μπορούμε τα οφέλη που θα έχουμε να είναι πάρα πολλά. Στα θέματα Άμυνας και ασφάλειας αλλά την ίδια ώρα με την ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα μια νέα βιομηχανία, για την οικονομία της Κύπρου και να έχει συμβολή στο ΑΕΠ.