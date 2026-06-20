Μία γυναίκα σκοτώθηκε και πέντε άλλα άτομα τραυματίστηκαν το Σάββατο (20/6) στο Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, σε επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να εξαπέλυσε ένας νεαρός άνδρας.

Ο ύποπτος συνελήφθη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

In the Russian city of Krasnodar, an unknown attacker carried out a machete attack in a shopping center



According to preliminary reports, one woman was killed. Several other people were injured.



Witnesses say there was a lot of blood at the scene and people fled in panic. The… pic.twitter.com/rNeniQqSd5 June 20, 2026

«Ένας νεαρός οπλισμένος με κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι επιτέθηκε σε ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο του Κρασνοντάρ. Μια γυναίκα σκοτώθηκε», ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που είναι αρμόδια για την έρευνα ποινικών υποθέσεων.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, είπε ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε.

Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ρωσικό μέσο Ostorozhno Novosti έδειχνε τον ύποπτο να λέει ότι «είχε σιχαθεί τη ζωή του» κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ανάκρισης λίγο μετά τη σύλληψή του.

Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν στο TASS ότι το άτομο δεν έχει προηγούμενες καταδίκες και είχε έρθει στο Κρασνοντάρ τέσσερις μήνες νωρίτερα για δουλειά.

cnn.gr