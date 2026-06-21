Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, γράφει ο Observer την Κυριακή, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων.

Η αδύναμη θέση του Στάρμερ -μια κατάσταση που συνεχιζόταν εδώ και μήνες- αποδυναμώθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, η οποία θα του επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα ηγεσία του κόμματος.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν ήταν πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Προσθέτει ότι ο Στάρμερ συζητούσε το θέμα της παραίτησης με τη σύζυγό του στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει τελική απόφαση, αλλά υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος ανέμεναν μια σαφή δήλωση σχετικά με το μέλλον του ακόμη και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Στάρμερ παρέμενε επικεντρωμένος στο έργο του και επισήμανε προηγούμενες δηλώσεις του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία του και προέτρεψε το Εργατικό Κόμμα να μην διαλυθεί από εσωτερικές διαμάχες.

Αν και οδήγησε τους Εργατικούς σε μια συντριπτική εκλογική νίκη το 2024, ο πρωθυπουργός έγινε εξαιρετικά αντιδημοφιλής έπειτα από σειρά σκανδάλων και παλινωδιών, που έχουν δημιουργήσει σε πολλούς ψηφοφόρους την εντύπωση ότι δεν μπορεί να επιφέρει τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου που είχε υποσχεθεί.

Αν παραιτηθεί ή εκδιωχθεί, αυτό θα σημαίνει ότι η Βρετανία θα ορίσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μια δεκαετία – η ταχύτερη εναλλαγή πρωθυπουργών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, κάτι που αντανακλά την οργή για την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση.

Περισσότεροι από 100 εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος του Στάρμερ – περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπροσώπων των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων – έχουν δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμούν να παραιτηθεί ή να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

protothema.gr