Αν και δεν πιστεύουμε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στη Μέση Ανατολή θα επιλύσει πλήρως τις διαφορές τους, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επόμενη μέρα της εξέλιξης.

Ως γειτνιάζουσα χώρα με την εμπόλεμη ζώνη και επηρεαζόμενη από τις επιπτώσεις που προκάλεσε η σύγκρουση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νέο σκηνικό που τείνει να δημιουργηθεί.

Κατ’ αρχήν, πέραν από τη δηλωθείσα ικανοποίηση μας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, οφείλουμε να δούμε πως γεωπολιτικά κεφαλοποιούμε τα νέα δεδομένα.

Ειδικά, τώρα που φαίνεται ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ προτίθεται να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία στο Kυπριακό. Η Κύπρος ταυτίστηκε πλήρως με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τώρα λογικά θα μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια τους στις διεργασίες για το κυπριακό. Ακόμα, η στάση που τηρήσαμε ως Προεδρεύουσα χώρα της Ε. Ένωσης, μας δίνει το δικαίωμα να επιζητήσουμε μεγαλύτερη στήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους μας.

Τα γεωπολιτικά οφέλη για την Κύπρο δεν εξαντλούνται μόνο στο κυπριακό, αλλά και στα ευρύτερα θέματα πολιτικής που αφορούν την περιοχή. Αναφερόμαστε στην ενέργεια, στο διεθνές εμπόριο και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα εξελιχθούν μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Στο ίδιο κάδρο της γεωπολιτικής, συνυπάρχουν και οι διπλωματικές σχέσεις που θα έχει η Κύπρος με τις χώρες της περιοχής. Η αναβάθμιση του διπλωματικού αποτυπώματος της Κύπρου στην περιοχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τα ευρύτερα συμφέροντα μας τόσο με τις ΗΠΑ και την Ε. Ένωση, όσο και με τα κράτη της Μέσης Ανατολής.

Πέραν απ’ αυτά, είναι τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που δημιουργούνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Τομείς, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, το εμπόριο, οι νέες μεγάλες υποδομές στην περιοχή και άλλα είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα μας γι’ αυτό θα πρέπει να κινηθούμε ανάλογα.

Εκτός, όμως, από τα άμεσα πιθανά οφέλη, έχουμε και τα έμμεσα πλεονεκτήματα για την Κύπρο από τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται, η επαναφορά της ομαλότητας στον τουρισμό, η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, η συγκράτηση του πληθωρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στην Κύπρο, η ομαλή διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών μέσω των Στενών του Ορμούζ και άλλα.

Αν συνυπολογίσουμε τα οφέλη απ’ αυτές τις εξελίξεις, τότε μιλάμε για σημαντική ενίσχυση της οικονομίας μας.

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος έχει να ωφεληθεί πολλαπλώς από τη λήξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όμως, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά, οφείλουμε να μελετήσουμε τα νέα δεδομένα, να δούμε τις προοπτικές και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία οφέλους για την Κύπρο.

Αν απλώς, μείνουμε στο να χαιρετίσουμε την επίτευξη συμφωνίας και δεν φροντίσουμε να κεφαλοποιήσουμε όλα όσα μπορούμε, τότε απλώς θα έχουμε έμμεσα θετικά οφέλη.

Αν, όμως, κινηθούμε στρατηγικά και στοχευμένα, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά, όχι μόνο στο κυπριακό και όχι μόνο για σήμερα. Και αυτό, είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Να αξιοποιήσουμε το νέο σκηνικό για όλους τους τομείς και για την επόμενη μέρα της Μέσης Ανατολής.