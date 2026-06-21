Πραγματική κοροϊδία για τους συνεπείς εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους είναι η νομοθετική ρύθμιση που προώθησε η Κυβέρνηση, με την οποία μπαίνει ανώτατο όριο στην αύξηση του διοικητικού προστίμου για την αδήλωτη εργασία.

Και αυτό γιατί, με έμμεσο τρόπο, θα διαγραφούν οφειλές σχεδόν €58 εκατ. Δηλαδή, το κράτος, με αυτόν τον τρόπο, επιβραβεύει για ακόμη μια φορά τους ασυνεπείς και παράλληλα τους χαρίζει οφειλές εκατομμυρίων, καθώς θεωρεί πως το ποσό των €50 με το οποίο επιβαρύνονται καθημερινά οι ασυνεπείς είναι καταστροφικό.

Με την πρόταση της Κυβέρνησης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (καθυστερημένης) καταβολής του προστίμου από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενους που προέβησαν σε παράνομη (αδήλωτη) εργασία, η αύξηση του προστίμου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του επιβληθέντος προστίμου. Μάλιστα, από μια πρώτη ανάγνωση του νομοθετήματος, φαίνεται πως το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2017. Δηλαδή θα διαγραφούν με μια μονοκονδυλιά οφειλές €58 εκατ. (προστέθηκαν με την επιβολή των €50 την ημέρα)

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θυμίζει την ιστορία με τις φορολογικές οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων, τα οποία για χρόνια δεν συμμορφώνονταν, με την ανοχή του κράτους, στοιβάζοντας χρέη εκατομμυρίων. Στην πορεία εφαρμόστηκαν 3-4 σχέδια ρύθμισης των οφειλών τους με δόσεις, περιλαμβάνοντας πρόνοια σύμφωνα με την οποία όσα από αυτά κατέβαλλαν τρεις δόσεις θα έβγαιναν εκτός σχεδίου.

Πέρσι, ο Έφορος Φορολογίας, για πρώτη φορά, άφησε εκτός σχεδίου κάποιες ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι οποίες, παρόλο που δεν πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ, η ΚΟΠ έκλεισε για άλλη μια φορά τα μάτια, δίνοντάς τους το πράσινο φως. Στην πορεία, τα σωματεία προχώρησαν σε νέους διακανονισμούς με το Τμήμα Φορολογίας και εντάχθηκαν στο νέο σχέδιο. Εκείνα, όμως, όπως φαίνεται, κάποια από αυτά που δυσκολεύονται οικονομικά παραμένουν στο σχέδιο, λόγω των εγγυητικών της ΚΟΠ.

Επίσης, παραπέμπει και στα διάφορα σχέδια ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, αλλά και των χρεών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου μέσω της ρύθμισής τους γίνονταν ανάλογες εκπτώσεις από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις.

Με αυτές τις πρακτικές, ουσιαστικά έρχεται το κράτος να επιβραβεύσει και να καλύψει τους παραβάτες, δημιουργώντας τον ηθικό κίνδυνο για την αύξηση των ασυνεπών φορολογουμένων, εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων. Στην περίπτωση της αδήλωτης εργασίας, λογικά ο στόχος του κράτους είναι η πάταξή της. Ωστόσο, μέσω του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν πατάσσεται η αδήλωτη εργασία, αλλά ενισχύεται. Οι παραβάτες, γνωρίζοντας πως θα τους επιβληθεί ένα σχετικά χαμηλό πρόστιμο, θα συνεχίσουν να παρανομούν.

Πάντως, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα και μέσω αυτού θα διαφανούν και οι προθέσεις των κομμάτων στη νέα Βουλή. Δηλαδή θα επιδιώξουν να ενισχύσουν το κεφάλαιο ή θα επιδιώξουν να στηρίξουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται χωρίς να απολαμβάνουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Τώρα να δούμε με ποια πλευρά θα ταχθούν τα κόμματα, αλλά και ποιες συμμαχίες θα υπάρξουν.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα προκαλεί ντροπή και αγανάκτηση και παράλληλα συνεχίζει ορισμένες κακές πρακτικές του παρελθόντος. Δυστυχώς, το κράτος, αντί να διευκολύνει και να παραχωρήσει κάποια έκπτωση στους συνεπείς πολίτες, τους τιμωρεί επειδή συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Με τέτοιες πρακτικές και με την αδικαιολόγητη διαγραφή χρεών, να είναι σίγουρο το κράτος πως θα αυξηθεί ο αριθμός των παραβατών. Πλέον η μπάλα είναι στα πόδια της Βουλής για να επιφέρει μια ισορροπία στην κοινωνία.