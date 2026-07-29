Η τριετής προσπάθεια της γνωστής γερμανικής εταιρείας οικιακών μπαταριών Varta για οικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση στέφθηκε με αποτυχία και ήδη η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτηση στο Πρωτοδικείο της Στουτγκάρδης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας, υπό καθεστώς αυτοδιαχείρισης.

Βασικός λόγος για την αίτηση πτώχευσης είναι η αδυναμία της εταιρείας να εξεύρει ικανή χρηματοδότηση για την ομαλή συνέχιση της παραγωγής. Ωστόσο, στην αρνητική εξέλιξη της αίτησης για πτώχευση συνέβαλαν η επιδείνωση των συνθηκών στην τοπική και διεθνή αγορά, η μείωση της ζήτησης μπαταριών, οι δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και, όπως γράφτηκε σε γερμανικά ΜΜΕ και στο Euronews, η απόφαση της Apple να αναζητήσει προμήθεια μπαταριών coin-power στην Κίνα, διακόπτοντας τη συνεργασία της με τη Varta.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Varta, Μίχαελ Όστερμαν δήλωσε ότι «η εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία τρίμηνα. Εμείς στο διοικητικό συμβούλιο και στη διοίκηση γνωρίζουμε πλήρως τη συνολική μας ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επενδυτές, και εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προοπτικές για όλους τους εμπλεκόμενους».

Από σχετικό δημοσίευμα στο Euronews συνάγεται πως η κερδοφόρα δραστηριότητα κατασκευής οικιακών μπαταριών, Varta Consumer Batteries, θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία πτώχευσης. Όμως, οι θυγατρικές Varta Microbattery, Varta Micro Production και Varta Storage θα επηρεαστούν από την αίτηση για πτώχευση.

Το Euronews γράφει πως το Πρωτοδικείο της Στουτγκάρδης διόρισε τον δικηγόρο Τόμπιας Βαλ, από την εταιρεία αναδιαρθρώσεων Anchor, ως προσωρινό επόπτη. Στο καθεστώς αυτοδιαχείρισης, η διοίκηση της Varta διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ ο Βαλ εποπτεύει τη διαδικασία εκ μέρους των πιστωτών.