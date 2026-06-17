Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς παρουσιάσεις έργων του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εκτός Κύπρου εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Η έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή», η οποία φιλοξενείται στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου έως τις 22 Ιουνίου, συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και αποτελεί την πρώτη διεθνή παρουσίασή της μετά την επιτυχημένη διοργάνωση στη Λευκωσία.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, παρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Κυριάκου Κούρου, εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος, προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών, ακαδημαϊκών, Βρετανοκυπρίων καλλιτεχνών, καθώς και μελών της οικογένειας Λεβέντη και του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση προσδίδει η παρουσία έργων που παρέμεναν για δεκαετίες απρόσιτα μετά το 1974 και τα οποία επέστρεψαν πρόσφατα μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρόκειται για έργα που βρίσκονταν στην Αμμόχωστο και επανεντάχθηκαν στον δημόσιο πολιτιστικό διάλογο μετά την επιστροφή τους, αποκτώντας σήμερα μια νέα ζωή μέσα από την παρουσίασή τους στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη ενότητα προσδίδει στην έκθεση όχι μόνο ιστορική αλλά και έντονη συναισθηματική διάσταση, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μνήμη, την απώλεια και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρουσιάζονται συνολικά έργα των δεκαετιών του 1940 και του 1950 από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, τα οποία φωτίζουν μια καθοριστική περίοδο της πορείας του καλλιτέχνη αλλά και της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας.

Ο Γεώργιος Πολ. Γεωργίου θεωρείται μία από τις κορυφαίες μορφές της πρώτης γενιάς των σύγχρονων Κυπρίων καλλιτεχνών. Το έργο του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μετάβαση της Κύπρου από τη βρετανική αποικιοκρατία στην ανεξαρτησία και με τις κοινωνικές και ιστορικές μεταβολές που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε τον Γεωργίου ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς που θεμελίωσε τη σύγχρονη κυπριακή τέχνη.

Όπως ανέφερε, το έργο του «είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητα της Κύπρου», ενώ η έκθεση προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλυφθούν νέες πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής και να ενισχυθεί η κατανόηση της νεότερης ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού.

Νέα ανάγνωση της «παντοτινής» Κύπρου

Την έκθεση επιμελούνται η διευθύντρια της Λεβέντειου Πινακοθήκης Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και η Κατερίνα Στεφανίδου, οι οποίες επιχειρούν μια νέα ανάγνωση του έργου του καλλιτέχνη μέσα από τη συναισθηματική και βιωματική του σχέση με τον τόπο.

Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική αναζήτηση του Γεωργίου γύρω από την κυπριακή ταυτότητα, την καθημερινότητα, το τοπίο και τους ανθρώπους του νησιού, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από ξεναγήσεις και παράλληλες δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Η παρουσίασή της στο Λονδίνο αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της μεγάλης κυπριακής και ελληνικής διασποράς του Ηνωμένου Βασιλείου, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στις νεότερες γενιές αποδήμων και την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Η κυπριακή τέχνη σε 2500 μαθητές

Παράλληλα με την έκθεση υλοποιείται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο το εκπαιδευτικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Timeless Cyprus», μία από τις πιο φιλόδοξες δράσεις εξωστρέφειας της Κυπριακής Προεδρίας.

Εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου, το πρόγραμμα αξιοποιεί εργαλεία θεάτρου, αφήγησης και δημιουργικής συμμετοχής για να γνωρίσουν παιδιά και νέοι την ιστορία, την τέχνη και την πολιτιστική μνήμη της Κύπρου.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, περισσότερα από 25 σχολεία της ελληνικής και κυπριακής διασποράς σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία αναμένεται να έχουν συμμετάσχει στις δράσεις, με τον συνολικό αριθμό συμμετοχών να προσεγγίζει τις 2500.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του πολιτιστικού προγράμματος της Προεδρίας, καθώς μεταφέρει την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά έξω από τους εκθεσιακούς χώρους και τη φέρνει απευθείας στις σχολικές κοινότητες της διασποράς.

Η έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, λογοτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, προβάλλοντας τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης και δημιουργίας.