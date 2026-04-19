Δυσμενείς επιπτώσεις προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή μας.

Η πρόσφατη πτώση drone στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, στη χώρα μας, τη μόνη εκ των ευρωπαϊκών χωρών στην οποία καταγράφηκε τέτοιο περιστατικό ένεκα του πολέμου, έχει επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, διαμέσου μιας σειράς επιπτώσεων. Μεταξύ αυτών, η αδικαιολόγητη δραματοποίηση της κατάστασης και η υπερβολική παρουσίαση πιθανών κινδύνων, που δεν αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα.

Με την εντύπωση πώς η Κύπρος είναι ανασφαλής, έχει μειωθεί η ροή τουριστικού ρεύματος στο νησί και κατ’ επέκταση στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Υπήρξαν ακυρώσεις προγραμματιζόμενων ταξιδιών και επομένως κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της επαρχίας την περίοδο μέχρι τις αρχές Μαΐου κυρίως.

Ακολούθως επανεκκίνησαν οι κρατήσεις, εντούτοις ανήσυχοι εξακολουθούν να είναι οι επαγγελματίες τουρισμού και όχι μόνο της ελεύθερης Αμμοχώστου, προπαντός εξαιτίας της μειωμένης ροής κρατήσεων της επερχόμενης τουριστικής σεζόν, ειδικότερα συγκριτικά με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η περσινή τουριστική περίοδος ήταν για την επαρχία από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων!

Το διαχρονικό πρόβλημα της εποχικότητας στην επαρχία μεγιστοποιεί το πρόβλημα, αφού τα περισσότερα καταλύματα και ξενοδοχεία επαναλειτούργησαν μέχρι τις αρχές Απριλίου. Η έντονη εξάρτηση της περιοχής από τον τουρισμό ενισχύει περαιτέρω τον συστημικό κίνδυνο για την επιβίωση της.

Καθίσταται αναγκαία η άμεση και ουσιαστική στήριξη των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, ώστε να παραμείνουν βιώσιμες και να ανταποκριθούν στις αυξημένες προκλήσεις. Χρειάζεται λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι δε θα πληγεί ο τουριστικός τομέας, ένας σημαντικότατος πυλώνας της κυπριακής οικονομίας. Άλλωστε, σημαντική μείωση αφίξεων συνεπάγεται με ντόμινο αρνητικών επιδράσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αλυσίδα του τουρισμού (εστιατόρια/ κέντρα αναψυχής, εταιρείες λεωφορείων κτλ.), εξ ου και το ότι σημασία θα πρέπει να δοθεί και στη δική τους στήριξη.

Χαιρετίζεται μεν η ενδυνάμωση των προωθητικών εκστρατειών προβολής της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός καθώς και η εξαγγελία του ΠτΔ για πακέτο σχετικής στήριξης, όμως απαραίτητη κρίνεται η λήψη επιπλέον μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει οικονομικά τη χώρα έγκαιρα και επαρκώς, δίνοντάς της παράλληλα πρόσβαση σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο στρατηγικής συνοχής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Περιττό να αναφερθεί ότι ο όποιος επιπρόσθετος τρόπος ενίσχυσης της οικονομίας της Κύπρου δύναται να εφαρμοστεί, θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

Το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τον τουρισμό του 2026 στην Κύπρο. Αν χαθεί μια αγορά, όπως για παράδειγμα η Αγγλία, λόγω αρνητικών δημοσιευμάτων και τηλεοπτικών παρουσιάσεων, η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, καθώς η ανάκτηση μιας χαμένης αγοράς είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Κατά συνέπεια, η Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία και τμήματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενέργειες προστασίας των αγορών του νησιού.

Για αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη, σαφής και τεκμηριωμένη επικοινωνία προς το εξωτερικό. Η διεθνής εικόνα της Κύπρου πρέπει να βασίζεται στις συνθήκες που στα αλήθεια επικρατούν, αντί σε υπερβολές ή εσφαλμένες αντιλήψεις. Θα πρέπει οι συντονισμένες προσπάθειες προβολής του νησιού στο εξωτερικό να συνεχίσουν απρόσκοπτα, ως προβαίνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου για την Επαρχία.

Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή των όποιων μέτρων επί του θέματος, θα πρέπει αυτά να εκτελεστούν ευέλικτα και άμεσα.

Η υπεύθυνη διαχείριση της εικόνας της χώρας, σε συνδυασμό με την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκυρία, απαιτείται συλλογική προσπάθεια, ψυχραιμία και στρατηγική προσέγγιση, ώστε να συνεχίσει η εξωτερίκευση της δυναμικής και της αξιοπιστίας της Κύπρου στη διεθνή σκηνή. Η επικράτηση κλίματος αισιοδοξίας είναι εκ των ων ουκ άνευ!

* Γραμματέας/Διευθύντρια ΕΒΕ Αμμοχώστου