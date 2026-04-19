Παρά τον σκληρό βομβαρδισμό που διήρκεσε σχεδόν έναν μήνα, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου, σύμφωνα με τους The New York Times, που επικαλούνται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Τεχεράνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, ενώ διατηρεί και περίπου το 40% του αποθέματος σε drones.

Κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, το Ιράν είχε πρόσβαση σε περίπου τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του. Τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, ανέσυρε περίπου 100 συστήματα που είχαν θαφτεί μέσα σε σπηλιές και οχυρά, επαναφέροντας το απόθεμά του σε εκτοξευτές στο 60% περίπου του προπολεμικού επιπέδου.

Ωστόσο, οι New York Times σημειώνουν ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού διαφέρουν.

