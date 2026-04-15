Ένας απλός τηλεθεατής που θέλησε να στηρίξει έναν φιλανθρωπικό σκοπό βρέθηκε απρόσμενα κάτοχος ενός έργου του Πάμπλο Πικάσο, μετά από διεθνή κλήρωση που συγκέντρωσε εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο Αρί Οντόρα, 58 ετών, ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία όταν είδε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τη δυνατότητα απόκτησης έργου του διάσημου ζωγράφου μέσω αγοράς λαχνού αξίας 100 ευρώ. Η παραγωγός Περὶ Κοσέν, που είχε την πρωτοβουλία της δράσης, εξήγησε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια θα κατευθύνονταν στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για την ασθένεια.

Ο Οντόρα, αποφάσισε να συμμετάσχει κυρίως για να ενισχύσει τη συγκεκριμένη προσπάθεια, χωρίς να θεωρεί πιθανό ότι θα κερδίσει.

«Δεν είμαι τζογαδόρος από τη φύση μου. Έδωσα τα χρήματα πρωτίστως για τον σκοπό, χωρίς να φανταστώ ποτέ ότι θα μπορούσα πραγματικά να κερδίσω» τόνισε ο 58χρονος.

A Paris software engineer won a Pablo Picasso painting worth $1.18 million in a non-profit raffle, with proceeds funding Alzheimer's disease research https://t.co/xdAgpfSwbS pic.twitter.com/0u8LcuvOyM April 15, 2026

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου, στα γραφεία του οίκου δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι, παρουσία δικαστικού επιμελητή και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Ο νικητής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την παραγωγό της δράσης, αρχικά θεωρώντας ότι πρόκειται για φάρσα, μέχρι που του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της κλήρωσης μέσω βιντεοκλήσης.

Το έργο που κέρδισε, με τίτλο «Tête de Femme», δημιουργήθηκε στις 15 Μαΐου 1941 και απεικονίζει τη Ντόρα Μάαρ, σύντροφο και μούσα του Πικάσο. Το έργο έχει πιστοποιηθεί από την επιτροπή που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη και η αξία του εκτιμάται σε 1,45 εκατ. ευρώ.

Στο παρελθόν, το έργο είχε παραμείνει στην κατοχή του ίδιου του Πικάσο και της οικογένειάς του, ενώ στη συνέχεια περιήλθε σε ιδιωτική συλλογή και πέρασε από τη Νέα Υόρκη και τη Ζυρίχη, προτού αποκτηθεί από την Opera Gallery της Νέας Υόρκης, η οποία το διέθεσε για την κλήρωση.

Συνολικά διατέθηκαν 120.000 λαχνοί αξίας 100 ευρώ, οι οποίοι αγοράστηκαν από συμμετέχοντες σε 152 χώρες. Τα έσοδα ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 εκατ. ευρώ διατέθηκε για την αγορά του έργου και τα υπόλοιπα 11 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ.

Το έργο παραμένει προς το παρόν σε διαδικασία εκτελωνισμού, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή παράδοσης στον οίκο Christie’s μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Μέχρι τότε, ο πίνακας θα φυλάσσεται στους ειδικούς χώρους ασφαλείας του οίκου δημοπρασιών για όσο διάστημα το επιθυμεί ο νέος ιδιοκτήτης.

Ο νικητής εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για το μέλλον του έργου, μεταξύ των οποίων η φύλαξη, η πώληση ή η παραχώρησή του σε μουσείο.

protothema.gr